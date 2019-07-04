2019-07-04T17:14:18+03:00
Происшествия

Строительные леса упали на женщину у воронежского диагностического центра

Кроме прохожей, пострадал также один из рабочих
Олег ИВАНОВ
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4 июля в Воронеже произошло ЧП у областного диагностического центра: строительные леса по улице Пушкинской не были закреплены должным образом. Порыва ветра оказалось достаточно, чтобы часть конструкции упала.

- Правилами безопасности сегодня пренебрегли работники Липецкой подрядной организации, которые выиграли торги на ремонт фасада областного диагностического центра, - рассказала на своей странице в Instagram Оксана Козлова пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения. - Пострадало два человека - рабочий, который накануне как раз и закреплял леса, а также прохожая. Мужчина получил перелом пяточной кости, а женщина ЧМТ (черепно-мозговую травму - от ред.).

Очевидцы вызвали «скорую». Врачи диагностического центра - хирург Елена Кузькина и травматолог Дмитрий Ларичев доставили пострадавшую женщину в отделение амбулаторной хирургии. Ей оказали первичную хирургическую помощь, провели противошоковую терапию, сделали КТ и ЭКГ, а затем передали пациентку бригаде «скорой» для транспортировки в стационар.

- Администрация Центра сообщила о случившемся дирекции подрядчика и потребовала соблюдения мер безопасности при Работе на объекте. Согласно договору между организациями, подрядчик обязан обеспечивать полную безопасность работ как для своих работников, так и для персонала заказчика и посторонних лиц, - сообщила представитель облздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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