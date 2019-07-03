ВГТУ занял первое место по итогам голосования в Конкурсе «Лучший вуз страны»
Подведены итоги народного проекта Всемирной ассоциации выпускников вузов
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1 июля завершился финальный этап Национального конкурса - цикла радиопрограмм "Лучший вуз страны", проводимого Всемирной ассоциацией выпускников высших учебных заведений. Он проходил в мае и июне 2019 года. На официальном сайте Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений было организовано открытое голосование за номинантов (участников) Конкурса, претендующих на народное звание «Лучший вуз страны». Всего в голосовании участвовало более 20 высших учебных заведений. И по итогам голосования Воронежский опорный университет по количеству набранных голосов завоевал 1-е место.
ИСТОЧНИК KP.RU