2019-07-03T14:31:30+03:00
Происшествия

В Сети появилось видео аварии в Лисках, где погибли парень и две девушки

Ночью в райцентре Воронежской области китайскую машину намотало на столб [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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"Черри-Амулет" после ДТП."Черри-Амулет" после ДТП.Фото: "Типичный Лиски".
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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» ВКонтакте появилось видео момента аварии, случившейся в 1.45 2 июля в Лисках. Напомним, «Чери-Амулет» влетел в столб, погибли 20-летний водитель и две девушки-пассажирки 19 и 20 лет, еще один 20-летний парень, ехавший с ними, попал в больницу, у него перелом ключицы.

На видео можно разглядеть, что водитель «Чери» проезжает «зебру» по встречной полосе, возвращается на свою половину дороги, и тут машину начинает бросать из стороны в сторону. В комментариях выдвигают версии, что на дороге лежал пакет или откинутый люк. Не исключают и вероятность того, что водитель просто пытался уйти в дрифт, но машину занесло и ее буквально намотало на столб.

В соцсетях говорят о том, что погибший водитель и 20-летняя девушка были влюбленной парой, скоро собирались пожениться…

Смертельное ДТП в Лисках 2 июля 2019 года.Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU

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