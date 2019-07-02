В Воронежской области легковушка врезалась в фонарный столб: трое погибли

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-02T10:09:21+03:00

Еще один человек в больнице

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В ночь с 1 на 2 июля в Лисках произошла авария со смертельным исходом. Примерно в 1.45 автомобиль Chery Amulet врезался в опору наружного освещения. По предварительным данным, 20-летний водитель не справился с управлением.

В результате аварии водитель и его пассажирки 19- и 20 лет скончались на месте. Еще одного пассажира - 20-летнего парня - с травмами отвезли в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU