В Воронежской области легковушка врезалась в фонарный столб: трое погибли
Еще один человек в больнице
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В ночь с 1 на 2 июля в Лисках произошла авария со смертельным исходом. Примерно в 1.45 автомобиль Chery Amulet врезался в опору наружного освещения. По предварительным данным, 20-летний водитель не справился с управлением.
В результате аварии водитель и его пассажирки 19- и 20 лет скончались на месте. Еще одного пассажира - 20-летнего парня - с травмами отвезли в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU