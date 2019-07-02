Воронежская область - на пороге цифровизации
Александр Гусев обсудил с первым заместителем председателя Правления Сбербанка Александром Ведяхиным перспективы внедрения передовых технологий
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28 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев провел встречу с первым заместителем председателя Правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным. Речь шла о приоритетных направлениях сотрудничества правительства области с банком по цифровым решениям в рамках национальных проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU