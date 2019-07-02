Качество жизни на селе улучшится
Александр Гусев принял участие в XIII выставке «День Воронежского поля»
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27 июня губернатор Александр Гусев принял участие в XIII сельскохозяйственной выставке «День Воронежского поля», которую на этот раз принимал Острогожский район. «День поля» проводится ежегодно начиная с 2007-го с целью демонстрации техники, технологий и продукции сельского хозяйства. Ранее он уже проходил в Новоусманском, Россошанском, Лискинском, Кантемировском, Павловском, Бобровском и других районах области.
ИСТОЧНИК KP.RU