Качество жизни на селе улучшится

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-02T14:04:22+03:00

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27 июня губернатор Александр Гусев принял участие в XIII сельскохозяйственной выставке «День Воронежского поля», которую на этот раз принимал Острогожский район. «День поля» проводится ежегодно начиная с 2007-го с целью демонстрации техники, технологий и продукции сельского хозяйства. Ранее он уже проходил в Новоусманском, Россошанском, Лискинском, Кантемировском, Павловском, Бобровском и других районах области.

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ИСТОЧНИК KP.RU