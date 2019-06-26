На первом общегородском выпускном развернут медицинский пункт для экстренной помощи

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-26T12:29:16+03:00

Кроме того, будут дежурить три бригады скорой помощи и две бригады центра медицины катастроф

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Около пяти тысяч бывших школьников соберутся на первом общегородском выпускном. Напомним, торжество пройдет в ночь с 28 на 29 июня в парке «Алые паруса». Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области, на время праздника в круглосуточном режиме будут дежурить три бригады скорой помощи и две бригады центра медицины катастроф.

- У главного входа в парк будет развернут медицинский пункт с необходимыми лекарственными препаратами, оборудованием и одноразовыми расходными материалами. Там будут оказывать первую помощь медсестра и дежурный врач, который имеет опыт работы с детьми, в том числе в таких крупных летних лагерях, как Орленок и Артек, - подчеркнули в облздраве.

Кроме того, на усиленный режим работы перейдет ближайшая к парку городская больница №16. Там будет дежурить дополнительная бригада медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU