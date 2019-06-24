Воронежские перевозчики хотят увеличить стоимость проезда в августе

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-24T16:39:33+03:00

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Тема подорожания проезда в общественном транспорте уже вторую неделю обсуждается не в дальней, а в самой ближней перспективе. Напомним, сначала пошли разговоры о том, что перевозчики выдвинули ультиматум: либо повышение цен, либо забастовка. После встречи с мэром Вадимом Кстениным руководителей транспортных компаний города о перспективах возрастания платы за проезд стали говорить осторожнее. Но все равно стало очевидно, что до конца 2019 года на отметке 17 рублей оплата не удержится.

О реальных сроках возможного поднятия цен рассказал председатель городского союза автоперевозчиков Дмитрий Крутских:

- При самых для нас оптимистичных раскладах это будет не раньше начала августа. На принятие принципиального решения нужна, как минимум, неделя, столько же на заседание соответствующей комиссии. Потом собственно на все законодательные процедуры уйдет 15-17 рабочих дней.

На возможные разговоры, что перевозчикам все денег мало, скажу, что цены на топливо за год выросли на 40 процентов, а запчасти и вовсе подорожали на 60%. Сейчас мы возим воронежцев себе в убыток. При таких условиях есть три варианта развития событий.

Первый – цена проезда остается той же, но власти покрывают транспортным компаниям межтарифную разницу. Второй – стоимость проезда повышается до 25 рублей, но ни о какой модернизации больших автобусов и в этом случае говорить не приходится. И третий – оплата больше 27 - 28 рублей. И в этом случае от «сараев» будем потихоньку избавляться. Со средними и малыми автобусами у нас сейчас в принципе все нормально – по городу ездят машины с 2,5 – 3 годами эксплуатации.

В любом случае один из этих вариантов выбирать просто жизненно необходимо. Иначе город и в самом деле рискует лишиться общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU