2019-06-19T19:32:38+03:00
Общество

В Воронеже перевозчики требуют поднять стоимость проезда в маршрутках

Однако конкретных дат, когда пассажирам придется готовить более 17 рублей, не называется
Олег ИВАНОВ
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Повышения стоимости проезда в ближайшее время ждать не стоитПовышения стоимости проезда в ближайшее время ждать не стоитФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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19 июня прошло совещание, на котором глава Воронежа Вадим Кстенин встретился с руководителями основных транспортных компаний города. Так градоначальник отреагировал на обращение перевозчиков, оказавшихся недовольными низкой, по их мнению, стоимостью проезда. Изначально и вовсе речь шла чуть ли не об угрозах забастовки.

По итогам совещания стало понятно, что перевозчики настаивают на повышении цены за проезд, хотя и заверяют, что об отказе от работы на маршрутах речь не идет. Повышения стоимости проезда в ближайшее время ждать не стоит, но, скорее всего, перспектива того, что пассажирам придется платить больше, чем 17 рублей, не столь далека. По словам мэра, плата за проезд в Воронеже неизбежно будет повышаться, так как сейчас у нас тариф ниже, чем в других крупных городах страны.

– Я искренне убежден, что повышение тарифа может идти только вместе с повышением качества услуг перевозок. В ближайшее время на региональном уровне пройдет целый ряд совещаний по этому вопросу, к участию в которых мы привлечем инициативную группу руководителей транспортных компаний для выработки оптимального решения, – отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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