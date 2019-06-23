В Воронежской области гидроцикл перевернул резиновую лодку с шестью отдыхающими

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-23T13:47:33+03:00

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22 июня в Рамонском районе Воронежской области произошло сразу два ЧП на воде.

В 22.00 на пульт дежурного ГУ МЧС России по Воронежской области поступило сообщение, что на реке Воронеж в Чертовицах гидроцикл наехал на резиновую лодку. Плавсредство, в котором находилось шесть человек, перевернулось. Пятеро самостоятельно добрались до берега. Судьба шестого неизвестна, его поиски ведутся. Водитель гидроцикла скрылся с места происшествия.

- По предварительной информации, опрокидывание лодки могли вызвать сильные волны, возникшие из-за близкого прохождения гидроцикла к плавательному средству, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - На месте происшествия работают правоохранительные органы совместно с сотрудниками ГИМС МЧС России. На данный момент идет поиск и опрос очевидцев и участников происшествия, все подробности уточняются. На место направлены водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области, идет поиск шестого человека, судьба которого до сих пор неизвестна.

Напомним, за час до этого в Рамонском районе произошла еще одна трагедия на воде: в поселке Радчино под винты катера попала 27-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU