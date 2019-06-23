2019-06-23T11:06:04+03:00
Происшествия

В Воронежской области катер наехал на женщину

Пострадавшую с травмой бедра госпитализировали
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В Рамонском районе 22 июня под винты катера попала женщина. Сообщение о ЧП поступило в дежурную службу ГУ МЧС России по Воронежской области в 20.45.

Катер наехал на купальщицу в акватории реки Воронеж в поселке Радчино. В ведомстве отметили, что женщина купалась в необорудованном месте.

27-летнюю пострадавшую с раной бедра отправили в отделение травматологии областной больницы №1. Правоохранители утчоняют обстоятельства инцидента.

Тем временем, спасатели напоминают, что подобные происшествия возникают из-за беспечности отдыхающих и владельцев водных средств.

- На оборудованных пляжах стоят знаки и буйки, которые обозначают границу безопасной зоны для купания и предупреждают судоводителей о том, что скорость необходимо снижать, - отметили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крупная коммунальная авария в Воронеже: жителям Советского района организовали подвоз воды
В Воронеже ожидается жара до +36
В Воронеже «Хендай Крета» сбил 13-летнего велосипедиста
В Воронежской области гидроцикл перевернул резиновую лодку с шестью отдыхающими
У жителей Советском района Воронежа упал напор воды из-за прорыва трубы
Под Воронежем погиб скутерист
Трио из Швейцарии сыграет воронежцам джаз
В Воронеже этим летом вдвое вырос интерес к кондиционерам
В Воронеже после столкновения отечественных легковушек пострадала женщина-пешеход
В Воронежской области разыскивают пенсионера с телескопической палкой
В Воронеже будут судить автомобилистку, сбившую мотоциклиста при повороте
Воронежцы вновь жалуются на захватившую город вонь
В Воронеже на Московском проспекте сбили двух пешеходов
На воронежской трассе «Шевроле Авео» улетел в отбойник
Юный мотоциклист столкнулся с отечественной легковушкой в Воронеже
Воронежские автомобилисты просят оградить улицу у Центрального рынка от пешеходов