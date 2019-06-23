В Воронежской области катер наехал на женщину
В Рамонском районе 22 июня под винты катера попала женщина. Сообщение о ЧП поступило в дежурную службу ГУ МЧС России по Воронежской области в 20.45.
Катер наехал на купальщицу в акватории реки Воронеж в поселке Радчино. В ведомстве отметили, что женщина купалась в необорудованном месте.
27-летнюю пострадавшую с раной бедра отправили в отделение травматологии областной больницы №1. Правоохранители утчоняют обстоятельства инцидента.
Тем временем, спасатели напоминают, что подобные происшествия возникают из-за беспечности отдыхающих и владельцев водных средств.
- На оборудованных пляжах стоят знаки и буйки, которые обозначают границу безопасной зоны для купания и предупреждают судоводителей о том, что скорость необходимо снижать, - отметили в ГУ МЧС России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU