Воронежец попросил Владимира Путина разобраться с восходом солнца

СЕГОДНЯ 17:21 2019-06-17T17:30:26+03:00

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«Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет в этот четверг, 20 июня. Трансляция начнется в 12.00 и продлится около четырех часов. Традиционно в преддверии выступления главы государства, жители всех субъектов могут задать ему свои вопросы. Способов множество: заполнить форму на сайте, позвонить, отправить смс, записать видео, также можно отправить сообщение с помощью соцсетей или приложения.

На данный момент поступило более 600 тысяч обращений, некоторые из которых опубликовали на сайте «Прямой линии». Так, россиян волнуют рост коммунальных тарифов, низкие пособия и пенсии, проблемы при получении льготных лекарств, ухудшение экологии, нехватка мест в детских садах и яслях. Оригинальностью отметился вопрос из Воронежа. Кто-то из наших земляков попросил президента установить новое время.

«Воронеж. Световой день с 4 утра до 20 вечера. Перевод времени отменен, но для нас данное решение означает, что утром солнце встало, а мы спим, а вечером солнце село, а у нас еще работы непочатый край. Как восстановить справедливость для нашего региона и установить время, где восход и закат солнца более приближены к тому, что показывают часы?»

Напомним, на прошлой «Прямой линии» наш земляк поинтересовался: зачем повышать налоги, если они в конечном итоге тратятся на повышение уровня жизни граждан?

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ИСТОЧНИК KP.RU