2019-06-14T11:23:00+03:00
Происшествия

Воронежская полиция: "Погибший в ДТП водитель мопеда мог быть пьян"

По предварительным данным, авария произошла потому, что он не пропустил автомобиль
Виктор ПАВЛОВ
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Смертельное ДТП с мопедом произошло в селе Троицкое Лискинского района. Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, авария случилась 13 июня примерно в 9.35

По данным полиции, 59-летний водитель мопеда "Орион" на пересечении улиц Крупской и Заводской не пропустил автомобиль "Датсан Он-до", за рулем которого был 64-летний местный житель. Последовало столкновение.

- Водитель был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. По предварительным данным, полученным из медучреждения, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, - говорят в полиции. - По факту ДТП проводится проверка.

За вчерашний день в регионе зарегистрировано 110 ДТП. Травмы на дорогах получили 16 человек.

СЛУШАЙТЕ НА РАДИО "КП"

Одно за другим следуют ДТП со скутерами. Во многих случаях за рулем были несовершеннолетние - парни и без прав, и без шлема. Как контролируется эта сфера, какие особые сигналы дают молодым водителям представители мото-группы, и к чему готовиться, если сын сказал: "Хочу мопед!" - в программе "Автомобили".

ИСТОЧНИК KP.RU

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