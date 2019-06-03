2019-06-13T09:55:30+03:00
Автомобили. Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

Скутеры атакуют: как в Воронеже проходит "двухколесный" сезон

фото: архив "КП".фото: архив "КП".

Что нужно запомнить каждому, кто садится за руль малокубатурной техники

Автомобили. Воронеж: "двухколесный" сезон

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Одно за другим следуют ДТП со скутерами. Во многих случаях за рулем были несовершеннолетние - парни и без прав, и без шлема. Как контролируется эта сфера, какие особые сигналы дают молодым водителям представители мото-группы, и к чему готовиться, если сын сказал: "Хочу мопед!". В гости к нам пришли заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области, подполковник полиции Игорь Качкин и директор автошколы "Форсаж" Павел Корчагин.

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