Угнал, перевернул и сжег: 20-летний парень из Воронежской области уничтожил чужую "Приору"

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-10T15:36:16+03:00

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В середине мая к дому 67-летнего жителя одного из сел Кантемировского района пришел 20-летний парень. Он точно знал, где пенсионер прячет ключи от своей "Приоры". Юноша завел машину, припаркованную около дома, и быстро укатил.

Вот только уехал он недалеко. В окрестностях села не справился с управлением и перевернул "Приору". Юноша не пострадал, чего не скажешь об автомобиле. "Приора" вспыхнула, как спичка и сгорела дотла.

Вскоре парня отыскали и задержали. За угон без цели хищения ему грозит до пяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU