Спасатели опубликовали список безопасных пляжей в Воронежской области

СЕГОДНЯ 14:07 2019-06-07T14:11:00+03:00

В Воронеже их всего пять

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На сайте регионального ГУ МЧС опубликовали список пляжей Воронежской области, на которых можно безопасно позагорать и искупаться в прилегающих к ним речках, прудах и озерах.

В Воронеже таких безопасных мест всего пять. Это пляжи у санатория имени Горького, пансионата в Репном, в Боровом, «Пески» в Железнодорожном районе, а также на базе отдыха «Маяк». Есть еще 69 мест отдыха в Воронежской области, где все в порядке. Их список можно увидеть здесь

В МЧС напоминают: в случае ЧП на воде или на пляже звоните по телефону доверия региональных спасателей 8 (473) 277-99-00, либо 112 или 101. Звонки по этим номерам бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU