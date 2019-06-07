Спасатели опубликовали список безопасных пляжей в Воронежской области
На сайте регионального ГУ МЧС опубликовали список пляжей Воронежской области, на которых можно безопасно позагорать и искупаться в прилегающих к ним речках, прудах и озерах.
В Воронеже таких безопасных мест всего пять. Это пляжи у санатория имени Горького, пансионата в Репном, в Боровом, «Пески» в Железнодорожном районе, а также на базе отдыха «Маяк». Есть еще 69 мест отдыха в Воронежской области, где все в порядке. Их список можно увидеть здесь
В МЧС напоминают: в случае ЧП на воде или на пляже звоните по телефону доверия региональных спасателей 8 (473) 277-99-00, либо 112 или 101. Звонки по этим номерам бесплатные.
ИСТОЧНИК KP.RU