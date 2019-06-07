2019-06-07T14:00:39+03:00
Общество

Безопасные пляжи в Воронежской области в 2019 году

[список]
Олег КУЗНЕЦОВ
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Аннинский район - пляж «Затон», Аннинское г.п., г. Анна, река Битюг;

Аннинский район – пляж «Косица», Садовское с.п., с. Садовое, река Битюг;

Аннинский район – пляж «Волна», Бродовское с.п., с. Бродовое, река Битюг;

Бобровский район - пляж «Заводской», г.п.г. Бобров, г. Бобров, река Битюг;

Бобровский район - пляж «Уголок», г.п.г. Бобров, г. Бобров, река Битюг;

Бобровский район - пляж «Икорецкий», Верхнеикорецкое с.п., с. Верхний Икорец, река Икорец;

Бобровский район – пляж «Сарьма», Шишовское с.п., с. Шишовка, река Битюг;

Бобровский район – пляж «с. Сухая Берёзовка», Сухо-Берёзовское с.п., с. Сухая Берёзовка, пруд Реповский;

Бобровский район – пляж «Гончаров», Семено-Александровское с.п., с. Семено-Александровка, пруд Гончаров;

Бобровский район – пляж «Западный», Мечётское с.п., с. Мечётка, река Битюг;

Бобровский район – пляж «Иордань», Коршевское с.п., с. Коршево, река Битюг;

Бобровский район - пляж «Нижний», Чесменское с.п., с. Чесменка, пруд Нижний;

Бобровский район – пляж «Лункин», Шестаковское с.п., с. Шестаково, река Битюг;

Богучарский район - пляж «Богучарский», г.п.г. Богучар, г. Богучар, река Богучарка;

Бутурлиновский район - пляж «Бутурлиновского г.п.», Бутурлиновское г.п., с. Отрадное, пруд Мутный;

Бутурлиновский район - пляж «Козловского с.п.», Козловское с.п., с. Козловка, пруд Кочеров;

Бутурлиновский район - пляж «с. Васильевка», Васильевское с.п., с. Васильевка, пруд Комаров;

Бутурлиновский район – пляж «с. Васильевка», Васильевское с.п., с. Васильевка, пруд Мусеев;

Бутурлиновский район – пляж «Гвазденского с.п.», Гвазденское с.п., с. Гвазда, пруд Корабельный;

Бутурлиновский район – пляж «Нижнекисляйского г.п.», Нижнекисляйское г.п., п. Малый Кисляй, затон «Грива» река Битюг;

Верхнемамонский район – пляж «Новый центр», Верхнемамонское с.п., с. Верхний Мамон, река Дон;

Верхнемамонский район – пляж «Старый центр», Верхнемамонское с.п., с. Верхний Мамон, река Дон;

Верхнемамонский район - пляж «Вязоватский», Верхнемамонское с.п., с. Верхний Мамон, река Дон;

Верхнемамонский район - пляж «Садовый», Мамоновское с.п., с. Мамоновка, пруд Китай;

Воробьёвский район - пляж «с. Воробьёвка», Воробьёвское с.п., с. Воробьёвка, пос. Первомайский, пруд Новый;

Воробьёвский район - пляж «с. Воробьёвка», Воробьёвское с.п., с. Воробьёвка, река Толучеевка;

Воробьёвский район – пляж «Ломовской», Березовское с.п., с. Мужичье, пруд Ломы;

Грибановский район - пляж «Машзаводской», Грибановское г.п., п.г.т. Грибановский, пруд Машзаводской;

Калачеевский район - пляж «Спортивный», г.п.г. Калач, г. Калач, река Толучеевка;

Калачеевский район - пляж «Селянский», г.п.г. Калач, г. Калач, река Толучеевка;

Калачеевский район - пляж «Лисунов», г.п.г. Калач, х. Залесный, пруд Лисунов;

Калачеевский район - пляж «Пригородный», Пригородное с.п., п. Пригородный, река Подгорная;

Калачеевский район – пляж «Тихая гавань», Заброденское с.п., с. Заброды, река Подгорная;

Каменский район - пляж «Каменский», Каменское г.п., п.г.т. Каменка, пруд Каменский;

Каменский район - пляж «Сончинского с.п.», Сончинское с.п., с. Сончино, пруд Любчино;

Кантемировский район - пляж «Кантемировский», Кантемировское г.п., р.п. Кантемировка, река Федоровка;

Каширский район - пляж «Хворостань», Каширское с.п., с. Каширское, пруд Хворостань;

Лискинский район – пляж «Радон», г.п.г. Лиски, г. Лиски, озеро Богатое;

Лискинский район - пляж «Военка», г.п.г. Лиски, г. Лиски, озеро Богатое;

Лискинский район – пляж ДОЛ «Золотой колос», Среднеикорецкое с.п., река Икорец;

Лискинский район – пляж «санатория им. Цюрупы», Среднеикорецкое с.п., река Икорец;

Лискинский район – пляж «Сельский», Среднеикорецкое с.п., река Икорец;

Нижнедевицкий район – пляж «Хуторской», Нижнедевицкое с.п., с. Нижнедевицк, пруд Хуторской;

Новоусманский район - пляж «Усманского 1-го с.п.», Усманское 1-е с.п., с. Новая Усмань, река Усманка;

Новоусманский район - пляж «Солнышко», Отрадненское с.п., с. Отрадное, пруд Сажелка;

Новохоперский район - пляж «Городской», г.п.г. Новохоперск, г. Новохоперск, река Хопер;

Новохоперский район - пляж «Цыганский», г.п.г. Новохоперск, г. Новохоперск, река Савала;

Ольховатский район – пляж «Детский», Ольховатское г.п., п. Большие Базы, река Черная Калитва;

Ольховатский район – пляж «Песчанка», Ольховатское г.п., п. Малые Базы, река Черная Калитва;

Павловский район - пляж «Городской», г.п.г. Павловск, г. Павловск, река Дон;

Панинский район - пляж «Панинского г.п.», Панинское г.п., р.п. Панино, пруд Новый;

Панинский район - пляж «Криушанского с.п.», Криушанское с.п., с. Александровка, пруд Александровский;

Петропавловский район - пляж «Песчаный», Петропавловское с.п., с. Петропавловка, река Толучеевка;

Петропавловский район – пляж «Зеленый», Песковское с.п., с. Пески, река Толучеевка;

Петропавловский район - пляж «Панский», Старомеловатское с.п., с. Старая Меловая, река Толучеевка;

Подгоренский район – пляж «Белогорьевский», Белогорьевское с.п., с. Белогорье, река Дон;

Подгоренский район - пляж «Колодежанский», Колодежанское с.п., с. Колодежное, река Дон;

Рамонский район – пляж «Лимпопо», Березовской с.п., д. Ивницы, река Воронеж;

Рамонский район – пляж «Школьный», Чистополянское с.п., с. Чистая Поляна, пруд Школьный;

Рамонский район – пляж «РиО», Рамонское г.п., р.п. Рамонь, река Воронеж;

Репьёвский район - пляж «Репьёвского с.п.», Репьёвское с.п., с. Репьёвка, река Потудань;

Репьёвский район - пляж «Скорицкого с.п.», Скорицкое с.п., с. Усть-Муравлянка, река Потудань;

Семилукский район – пляж «Городской пляж», г.п.г. Семилуки, г. Семилуки, река Дон;

Семилукский район – пляж «Землянского с.п.», Землянское с.п., с. Малая Верейка, пруд Малая Верейка;

Таловский район - пляж «Пирс», Нижнекаменское с.п., п. Нижняя Каменка, пруд на балке «Каменная»;

Терновский район – пляж «Маяк», Русановское с.п., с. Русаново, река Савала;

Хохольский район - пляж «у Казенного моста», Хохольское г.п., р.п. Хохольский, река Девица;

Хохольский район - пляж «на реке Девица», Хохольское г.п., р.п. Хохольский, река Девица;

Эртильский район - пляж «Первомайский», г.п.г. Эртиль, г. Эртиль, пруд на балке «Песчаная нижняя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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