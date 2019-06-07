Безопасные пляжи в Воронежской области в 2019 году
Аннинский район - пляж «Затон», Аннинское г.п., г. Анна, река Битюг;
Аннинский район – пляж «Косица», Садовское с.п., с. Садовое, река Битюг;
Аннинский район – пляж «Волна», Бродовское с.п., с. Бродовое, река Битюг;
Бобровский район - пляж «Заводской», г.п.г. Бобров, г. Бобров, река Битюг;
Бобровский район - пляж «Уголок», г.п.г. Бобров, г. Бобров, река Битюг;
Бобровский район - пляж «Икорецкий», Верхнеикорецкое с.п., с. Верхний Икорец, река Икорец;
Бобровский район – пляж «Сарьма», Шишовское с.п., с. Шишовка, река Битюг;
Бобровский район – пляж «с. Сухая Берёзовка», Сухо-Берёзовское с.п., с. Сухая Берёзовка, пруд Реповский;
Бобровский район – пляж «Гончаров», Семено-Александровское с.п., с. Семено-Александровка, пруд Гончаров;
Бобровский район – пляж «Западный», Мечётское с.п., с. Мечётка, река Битюг;
Бобровский район – пляж «Иордань», Коршевское с.п., с. Коршево, река Битюг;
Бобровский район - пляж «Нижний», Чесменское с.п., с. Чесменка, пруд Нижний;
Бобровский район – пляж «Лункин», Шестаковское с.п., с. Шестаково, река Битюг;
Богучарский район - пляж «Богучарский», г.п.г. Богучар, г. Богучар, река Богучарка;
Бутурлиновский район - пляж «Бутурлиновского г.п.», Бутурлиновское г.п., с. Отрадное, пруд Мутный;
Бутурлиновский район - пляж «Козловского с.п.», Козловское с.п., с. Козловка, пруд Кочеров;
Бутурлиновский район - пляж «с. Васильевка», Васильевское с.п., с. Васильевка, пруд Комаров;
Бутурлиновский район – пляж «с. Васильевка», Васильевское с.п., с. Васильевка, пруд Мусеев;
Бутурлиновский район – пляж «Гвазденского с.п.», Гвазденское с.п., с. Гвазда, пруд Корабельный;
Бутурлиновский район – пляж «Нижнекисляйского г.п.», Нижнекисляйское г.п., п. Малый Кисляй, затон «Грива» река Битюг;
Верхнемамонский район – пляж «Новый центр», Верхнемамонское с.п., с. Верхний Мамон, река Дон;
Верхнемамонский район – пляж «Старый центр», Верхнемамонское с.п., с. Верхний Мамон, река Дон;
Верхнемамонский район - пляж «Вязоватский», Верхнемамонское с.п., с. Верхний Мамон, река Дон;
Верхнемамонский район - пляж «Садовый», Мамоновское с.п., с. Мамоновка, пруд Китай;
Воробьёвский район - пляж «с. Воробьёвка», Воробьёвское с.п., с. Воробьёвка, пос. Первомайский, пруд Новый;
Воробьёвский район - пляж «с. Воробьёвка», Воробьёвское с.п., с. Воробьёвка, река Толучеевка;
Воробьёвский район – пляж «Ломовской», Березовское с.п., с. Мужичье, пруд Ломы;
Грибановский район - пляж «Машзаводской», Грибановское г.п., п.г.т. Грибановский, пруд Машзаводской;
Калачеевский район - пляж «Спортивный», г.п.г. Калач, г. Калач, река Толучеевка;
Калачеевский район - пляж «Селянский», г.п.г. Калач, г. Калач, река Толучеевка;
Калачеевский район - пляж «Лисунов», г.п.г. Калач, х. Залесный, пруд Лисунов;
Калачеевский район - пляж «Пригородный», Пригородное с.п., п. Пригородный, река Подгорная;
Калачеевский район – пляж «Тихая гавань», Заброденское с.п., с. Заброды, река Подгорная;
Каменский район - пляж «Каменский», Каменское г.п., п.г.т. Каменка, пруд Каменский;
Каменский район - пляж «Сончинского с.п.», Сончинское с.п., с. Сончино, пруд Любчино;
Кантемировский район - пляж «Кантемировский», Кантемировское г.п., р.п. Кантемировка, река Федоровка;
Каширский район - пляж «Хворостань», Каширское с.п., с. Каширское, пруд Хворостань;
Лискинский район – пляж «Радон», г.п.г. Лиски, г. Лиски, озеро Богатое;
Лискинский район - пляж «Военка», г.п.г. Лиски, г. Лиски, озеро Богатое;
Лискинский район – пляж ДОЛ «Золотой колос», Среднеикорецкое с.п., река Икорец;
Лискинский район – пляж «санатория им. Цюрупы», Среднеикорецкое с.п., река Икорец;
Лискинский район – пляж «Сельский», Среднеикорецкое с.п., река Икорец;
Нижнедевицкий район – пляж «Хуторской», Нижнедевицкое с.п., с. Нижнедевицк, пруд Хуторской;
Новоусманский район - пляж «Усманского 1-го с.п.», Усманское 1-е с.п., с. Новая Усмань, река Усманка;
Новоусманский район - пляж «Солнышко», Отрадненское с.п., с. Отрадное, пруд Сажелка;
Новохоперский район - пляж «Городской», г.п.г. Новохоперск, г. Новохоперск, река Хопер;
Новохоперский район - пляж «Цыганский», г.п.г. Новохоперск, г. Новохоперск, река Савала;
Ольховатский район – пляж «Детский», Ольховатское г.п., п. Большие Базы, река Черная Калитва;
Ольховатский район – пляж «Песчанка», Ольховатское г.п., п. Малые Базы, река Черная Калитва;
Павловский район - пляж «Городской», г.п.г. Павловск, г. Павловск, река Дон;
Панинский район - пляж «Панинского г.п.», Панинское г.п., р.п. Панино, пруд Новый;
Панинский район - пляж «Криушанского с.п.», Криушанское с.п., с. Александровка, пруд Александровский;
Петропавловский район - пляж «Песчаный», Петропавловское с.п., с. Петропавловка, река Толучеевка;
Петропавловский район – пляж «Зеленый», Песковское с.п., с. Пески, река Толучеевка;
Петропавловский район - пляж «Панский», Старомеловатское с.п., с. Старая Меловая, река Толучеевка;
Подгоренский район – пляж «Белогорьевский», Белогорьевское с.п., с. Белогорье, река Дон;
Подгоренский район - пляж «Колодежанский», Колодежанское с.п., с. Колодежное, река Дон;
Рамонский район – пляж «Лимпопо», Березовской с.п., д. Ивницы, река Воронеж;
Рамонский район – пляж «Школьный», Чистополянское с.п., с. Чистая Поляна, пруд Школьный;
Рамонский район – пляж «РиО», Рамонское г.п., р.п. Рамонь, река Воронеж;
Репьёвский район - пляж «Репьёвского с.п.», Репьёвское с.п., с. Репьёвка, река Потудань;
Репьёвский район - пляж «Скорицкого с.п.», Скорицкое с.п., с. Усть-Муравлянка, река Потудань;
Семилукский район – пляж «Городской пляж», г.п.г. Семилуки, г. Семилуки, река Дон;
Семилукский район – пляж «Землянского с.п.», Землянское с.п., с. Малая Верейка, пруд Малая Верейка;
Таловский район - пляж «Пирс», Нижнекаменское с.п., п. Нижняя Каменка, пруд на балке «Каменная»;
Терновский район – пляж «Маяк», Русановское с.п., с. Русаново, река Савала;
Хохольский район - пляж «у Казенного моста», Хохольское г.п., р.п. Хохольский, река Девица;
Хохольский район - пляж «на реке Девица», Хохольское г.п., р.п. Хохольский, река Девица;
Эртильский район - пляж «Первомайский», г.п.г. Эртиль, г. Эртиль, пруд на балке «Песчаная нижняя».
ИСТОЧНИК KP.RU