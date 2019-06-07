Безопасные пляжи в Воронежской области в 2019 году

«Мы не понимаем, за что огребаем»: У 64 пилотов отбирают право на полеты после авиакатастрофы в Подмосковье

Петербургский друг и коллега летчика разбившегося самолета Сергея Гамбаряна рассказал «КП», почему его приятель не виноват в крушении Ан-148