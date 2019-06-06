2019-06-06T22:48:58+03:00
Общество

Сотни бабочек репейниц «накрыли» Воронеж

Невиданному размножению насекомых способствовала теплая весна
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Юрия Черненкофото Юрия Черненко
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Недавно «Комсомолка» писала о невиданном количестве жуков-оленей в Воронеже. Росту их численности способствовали благоприятные погодные условия. Но воронежская весна оказалась ласковой и для других видов насекомых. В начале июня энтомологов, да и простых горожан ошеломили десятки бабочек, облюбовавших луга с клевером.

- Это чертополоховая углокрыльница или репейница, - рассказал нам зоолог Юрий Черненко. – Мой коллега энтомолог кандидат биологических наук Василий Колесников рассказал, что стал очевидцем того, как репейницы перелетали с поля на поле. Сотни бабочек, нескончаемый поток. А уж на клеверном поле целое облако!

Причиной такого количества бабочек стала тёплая весна. Вылетели и местные бабочки, и прилетели мигранты с южных районов!

СПРАВКА «КП»

Репейница - дневная бабочка из семейства Nymphalidae. Встречается на лесных опушках, полянах, обочинах дорог, полях, лугах. В средней полосе первые репейницу появляются в конце мая — середине июня. Отличаются потрёпанным и выцветшим внешним видом. Это поколение бабочек, прилетевших с юга. Бабочки второго поколения летают с середины июля до первой декады октября и, вероятнее всего, мигрируют обратно на юг. Гусеницы строят убежища из нескольких свернутых листьев, скрепленных между собой шелковиной. В подобном «убежище» гусеница выедает отверстие между жилками листьев. Кормовые растения: чертополох, крапива жгучая, двудомная, соя культурная, мать-и-мачеха обыкновенная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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