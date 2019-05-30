2019-05-30T12:25:11+03:00
Общество

Воронеж заполонили краснокнижные жуки-олени

Насекомые даже залетают в квартиры
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото Евгения Дроздовафото Евгения Дроздова
Изменить размер текста:

В последние дни воронежцы стали часто замечать на улицах города жуков с «рогами» - жуков-оленей.Насекомых находят даже в квартирах. Этот вид является редким и занесен в Красную книгу России. С чем же связано его размножение?

- Рост численности жуков-оленей в Воронеже наблюдается уже на протяжении трех лет, - рассказал «Комсомолке» зоолог Юрий Черненко. – Вероятно, сейчас для них сложились благоприятные условия.

Лёт жуков продолжается недолго и скоро закончится, пояснил специалист. Бояться жуков не стоит: на человека они не нападают, рогами «бодаются» только в драке с сородичами, садовые растения не уничтожают (их личинки развиваются в стволах погибших деревьев, как правило, дубов). Летают олени днем и в сумерках, их особенно привлекает свет фонарей и лампы в квартирах.

- Если вы увидите жука на улице или в своей квартире, выпустите его в кусты или в ближайший парк, - посоветовал Юрий Черненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Предприятия, задушившие вонью Воронеж, вызвали на совещание в правительство области
В райцентре под Воронежем после ремонта дороги водители не могут нормально припарковаться
Интересные вакансии мая в Воронеже: требуется работник оружейной комнаты и заготовщик радиоэлементов
Сергей Лукин: «В федеральном бюджете предусмотрены средства для поддержки регионального телевидения»
В Воронеже четыре подростка разгромили торговый павильон и взяли кассу
Воронежцы подготовили петицию против зловония
Технический директор ЛОС: «Причина вони в Воронеже - слив в канализацию неочищенных стоков химического производства»
Специалисты проведут комплексное обследование Большой Воронежской экотропы
Тополиный пух взял в плен улицу Торпедо в Воронеже
В пруду в Воронежской области, спасая двух подруг, утонула 17-летняя девушка
День пребывания воронежского школьника в летнем лагере обойдется в 1126 рублей
Воронежцы сообщили, что в Северном микрорайоне Воронежа ограбили банк
В Центральном парке воронежцы смогут получить юридическую консультацию по вопросам недвижимости
В центре Воронежа начали строить многоэтажку без необходимых документов
В колонию-поселение отправили жителя Воронежской области, трижды садившегося пьяным за руль
В Воронеже будут судить женщину, спалившую в постели своего мужа
В Воронежском заповеднике сняли на видео рысь в поисках партнерши
В Воронеже площадь Победы и парк «Орленок» реконструируют в 2020 году
Продавщица из Воронежской области нашла сумку с 300 тысячами рублей
Депутаты Воронежской облдумы обсудили модернизацию семейного центра «Буревестник»