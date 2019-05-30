Воронеж заполонили краснокнижные жуки-олени

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-30T12:25:11+03:00

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В последние дни воронежцы стали часто замечать на улицах города жуков с «рогами» - жуков-оленей.Насекомых находят даже в квартирах. Этот вид является редким и занесен в Красную книгу России. С чем же связано его размножение?

- Рост численности жуков-оленей в Воронеже наблюдается уже на протяжении трех лет, - рассказал «Комсомолке» зоолог Юрий Черненко. – Вероятно, сейчас для них сложились благоприятные условия.

Лёт жуков продолжается недолго и скоро закончится, пояснил специалист. Бояться жуков не стоит: на человека они не нападают, рогами «бодаются» только в драке с сородичами, садовые растения не уничтожают (их личинки развиваются в стволах погибших деревьев, как правило, дубов). Летают олени днем и в сумерках, их особенно привлекает свет фонарей и лампы в квартирах.

- Если вы увидите жука на улице или в своей квартире, выпустите его в кусты или в ближайший парк, - посоветовал Юрий Черненко.

ИСТОЧНИК KP.RU