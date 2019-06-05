Спектакль с Райкиным и Трибунцевым собрал в Воронеже 3 аншлага

СЕГОДНЯ 07:37 2019-06-05T07:37:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Три аншлага подряд собрал в столице Черноземья спектакль «Дон Жуан». Постановку с участием Константина Райкина, Тимофея Трибунцева, Григоря Сиятвинды привез на Платоновский фестиваль театр «Сатирикон». Билеты на два заявленных первоначально спектакля воронежцы смели в считанное время, пришлось сделать дополнительный сеанс – и тоже случился "солд аут". И воронежцы не пожалели. Постановку по Мольеру нельзя назвать канонической, хотя мольеровский текст присутствует. Это очень современный спектакль, с юмором, с атрибутами нынешних реалий, здесь Дон Жуан звонит по телефону, носит комбинашку в пайетках, но все важные мысли, мораль в нем сохранены. На это работает и замечательная сценография: на сцене одна единственная декорация: винтовая башня, на которой вертится главный герой между красоток, происходит и диалог между сластолюбцем и его слугой Сганарелем, и встреча с Каменным командором.

- Не боялись, что консерваторы не примут такой спектакль? Как вообще ставить сейчас классику? – спросила «Комсомолка» Константина Райкина.

- Только так и ставить! Кто давно со мной знаком, понимает, что я имею дело с классикой только в современном понимании. Только в таком понимании вообще стоит ее играть. Чтобы она не превращалась в средство от бессонницы. Кто сейчас ходит в театр смотреть про старинную жизнь? Кто-то очень уставший от жизни. Мне такой зритель не интересен.

Артист признался, что считает бессмысленными рассуждения о границах трактовок. Все дело - в таланте постановщика. С режиссером Егором Перегудовым им удалось импровизировать, как и Мольеру в собственной пьесе.

Константин Райкин и Егор Перегудов.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Что мы понимаем под классикой? То, что прочитали в школе-институте и больше потом не открывали? Театр – живая история, которая происходит сейчас, - добавил режиссер. - Мне кажется, ты можешь позволить себе ровно столько, сколько мог позволить себе Мольер. Знаете, как была написана эта пьеса? У труппы Мольера были низкие сборы, а труппа итальянцев, которые играли «Дон Жуана», зарабатывали кучу денег. Артисты сказали: «А почему мы не играем «Дон Жуана», раз это такая прибыльная история?..» И очень быстро была написана пьеса в прозе, потому что это канва для импровизации. Постановка наполнялась актерскими импровизациями, шутками, очень злободневными, понятными людям, которые сидели в зале. Почему мы не можем пользоваться тем же принципом? Есть театры, которые представляют классику в эстетике того времени, когда она была написана. Кому-то это важно, а кому-то интересно живая реакция на классику. У нас неистовая комедия. Когда ты задумываешь спектакль, есть какое-то предощущение жанра. Тем более, что «Сатирикон» как раз неистовый театр по энергии и работе актеров.

- Слышали, как в середине спектакля кричали «браво» из зала? Это был режиссер! - засмеялся Райкин. - Специально привезенный из Москвы, дрессированный режиссер. Мы любим, когда он присутствует на спектакле, потому что он нам иногда помогает.

- Кстати, это интересная история. У нас есть ряд сцен, которые даны в первозданном виде, как написаны Мольером, - их играют в чистую по тексту. И вот когда мы выпускали спектакль, это был самый провальный кусок, он не получался: сначала была энергия, а тут провал. Ничего не получалось, как мы ни пробовали. Там шутки у Мольера. Должно быть смешно, но не смешно. И вот на спектакле я решил помочь артистам и крикнул «браво» из зала. И вдруг это дало колоссальный энергетический толчок спектаклю. Вчера, кстати, на этом моменте было смешно: после того, как я крикнул, мне сзади сидящий зритель сказал: «Чего ты орешь!».

Читайте, что думает Райкин о молодежи, футболистах и почему считает, что глупо запрещать мат

Константин РайкинФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU