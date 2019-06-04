Константин Райкин: «Футболист без культуры - просто «двигалово и забивалово»

В Воронеж на Платоновский фестиваль приехал Константин Райкин - с современной версией мольеровского «Дон Жуана». Такую классику можно смотреть без желания выспаться в зале - это интересно и талантливо...

Что такое вообще Райкин в городе? Это три аншлага, интересные встречи с поклонниками и сплошные цитаты.

КТО ХОДИТ СЕЙЧАС В ТЕАТР СМОТРЕТЬ НА СТАРИННУЮ ЖИЗНЬ?

- Константин Аркадьевич, как вы относитесь к тому, что старшее поколение, привлеченное вашим именем, отреагирует на то, что спектакль по классике, но современный. Многие не ожидают такого… фортеля. Сейчас ругают молодых режиссеров за переиначивание классики. Как вообще ставить ее сейчас? – поинтересовалась «Комсомолка» у мэтра.

- Кто давно со мной знаком, понимает, что я имею дело с классикой только в современном понимании. Только в таком понимании вообще стоит ее играть. Чтобы она не превращалась в средство от бессонницы. Кто сейчас ходит в театр смотреть про старинную жизнь? Кто-то очень уставший от жизни. Мне такой зритель не интересен. Разговоры о границах трактовок, это глуповатые рассуждения, бессмысленные. Эти границы устанавливает режиссер. Егор Перегудов так построил репетиции, что это принесло столько открытий, так мы проводили время интересно. Прекрасная импровизация. Драматургия, которую Мольер под себя творил. Это делалось по-живому и хотелось бы, чтобы это живым и осталось. Тимофей Трибунцев, сыгравший Дон Жуана, мне продемонстрировал фантастическое мастерство. Я забывал, что участвую в спектакле как артист. Смотрел на молодых коллег, раскрыв рот - как они выросли. Все идет от режиссера: хорошо играет артист - молодец режиссер, плохо – режиссер виноват. Бывает, что хорошие артисты играют плохо. А мои товарищи играют прекрасно, любуюсь, заслугой режиссера. А что это сделано современно - никак по-другому я не хотел бы.

Константин Райкин в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мы собрали еще несколько интересных цитат Райкина.

БЕЗ КУЛЬТУРЫ НЕВОЗМОЖЕН НИ ТЕХНИЧЕСКИЙ, НИ ФИНАНСОВЫЙ ПРОГРЕСС

- Культура гораздо умнее политики. Тот властитель, кто вкладывается в культуру, тот и остается в вечности, того и поминают добрым словом. Без культуры невозможен никакой прогресс - ни технический, ни финансовый. Это заблуждение, что экономику можно поднять отдельно от культуры. Недостаток культуры проявляется во всем, даже в том, как наша сборная играет в футбол. Это отсутствие силы духа. Она рождается культурой: самые высокие идеалы дает литература, спектакли, музыка. Человек, лишенный культуры, даже с замечательными мышцами, просто «двигалово и забивалово» - оно ничто без силы духа. Хотя футбол вроде совсем далекая область…

НЫНЕШНЯЯ МОЛОДЕЖЬ – ЖЕРТВЫ КРАТКИХ СОДЕРЖАНИЙ

- Прихожу в тупиковое состояние от того, что теряю рычаги воздействия на студентов. В «Дон Жуане» играют молодые артисты - мой последний выпуск, один из самых удачных моих курсов. А вот мой нынешний курс - противоположность. Те - с замечательной фантазией, воображением, а с этими - теряюсь. Ощущение, что мы стоим перед цунами, которое накроет все человечество. Мы стали абсолютными рабами смартфонов. Поколение, которое не жило без интернета, не привыкло утруждаться. У них не развит целый ряд качеств. Способности что-то преодолевать нет. Профессия театрального актера очень волевая. Я нещадно выгоняю со своего курса даже талантов, если вижу, что люди слабохарактерные, лишены воображения, фантазии. Они не читают - они жертвы кратких содержаний. Они не держали в руках бумажные книги. Литература лишена наглядности. Если ты читаешь, начинает развиваться воображение, потому что нужно представить то, что ты прочел. А у них не тренированная воображалка. Они не привыкли - у них в гаджетах есть картинки. Обезьяны они замечательные - повторить могут. А если не покажешь - не сделают. Не могут сами представить. Очень трудно им. Они лишены инициативы, безответственны. Принимают форму сосуда, в который их «наливают». Личностных качеств не присутствует. Самолюбия нет. Обидеть невозможно: иногда обидеть – способ воздействия, чтобы взыграло самолюбие и ему захотелось что-то доказать. Но шпагу не воткнешь. Кивают сразу: да. Сразу признают ошибку. Плачут легко, а обидеть невозможно. Хрен ли вы киваете? Может, я несправедлив, обидьтесь, может, я вас не дооцениваю. Так нет - сразу на лопатки. При всей к ним любви… Мне кажется, скоро четыре пальца превратятся в лопатку, чтобы держать телефон, а большим они будут набирать. Они руками не пишут. Не развивается мелкая моторика - не тренируется мозг. Если не пишет, он немного дебил. И вот они - такие дебилы при смартфонах, которые умнее их. Тревожно очень. Школа им не дала ничего. Они не слезли в дерева вообще. Темные очень люди.

Константин Райкин в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР – ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ МИКРОБ

- Театр - элитарный вид искусства. Из-за камерности. Что такое зал 1000 мест для миллионного города - по сравнению с ТВ, интернетом? Это же микроб. Притом, что театр - сильный микроб. Я по реакции людей могу определить: есть в городе театр или нет. Если есть театр - люди по-другому воспринимают русскую речь. Где нет театра – они не поспевают. Ты уже пошутил, пошел дальше про серьезное, а они только засмеялись. Мозги скрипят, не смазаны. А смазка - это театр. Не хотелось бы, чтобы культура была местом избранных, меньшинства - хочется, чтобы это проникало в массы.

При той ненависти, которая возникала сейчас у многих людей к деятелям культуры (вижу, сколько злобы, ненависти, незнания, темноты, зависти - не читал, но осуждаю, не смотрел и смотреть не буду: они воры, либерасты, пиндосы), Платоновский фестиваль - некое противостояние этим процессам.

ГЛУПО ЗАПРЕЩАТЬ НЕЦЕНЗУРНЫЕ СЛОВА

- В искусстве нет слова «нельзя». Все можно, лишь бы это имело смысл. Зачем устанавливать рамки? Много чего было нельзя раньше. Все, что было нельзя - сейчас смешно. Все, что мы проходим в школе, - было нельзя. Вся великая русская литература, все ее лучшие произведения - было нельзя. В моем детстве было нельзя джаз, рок, саксофон - сейчас все это можно. Нельзя - это все относительно. Теперь вот мат нельзя. «Как же, без него обходился Чехов!» А Пушкин не обходился! И очень даже. Не было джаза – обходились, а теперь - нет. Река обратно не течет: как только человечество переходит этот «рубикон», невозможно переиграть назад. В 20 веке искусство уже использовало мат - великие произведения и в кино, и в театре, и в литературе включили в себя эту речь. Все, обратной дороги нет: запрещай - не запрещай. Да и глупо запрещать слова. Вопрос в том, как их употреблять, в степени художественности и вкуса. Я могу привести кучу примеров дикой пошлятины без всякого мата. Даже в Ватикане были эпидемии нравственности. У них целые ящики с отколотыми гениталиями, которые якобы возбуждали чувственность. Откалывали. Но не выбрасывали. Ну, наденьте семейные трусы на Давида, а лифчик на Венеру! Вот это пошлятина! Ужасно. Что толку от запретов? Они нарушаются на каждом шагу. Искусство развивается, ищет, как проникнуть под броню, которой закрывается современный человек (и правильно делает, иначе бы сошел с ума от потока обрушившейся информации). Мы адаптируемся к обстоятельствам. Но, вместе с тем, так можно перестать быть человеком - можем разучиться сострадать, чувствовать боль других людей… Так добережемся до автоматов, которые только едят, пьют и размножаются. Главная задача искусства, если по-простому, - сделать жизнь ощутимее. Мы привыкаем к красоте, уродству, подлости, героизму - мимо ходим, не замечаем. А искусство помогает прозреть. Но для того, чтобы ему проникнуть под эту кольчугу, которая все утолщается, оно ищет новые пути. Почему сцены насилия стали более жестокими, а сцены эротики более откровенными? Почему возник мат? Это уколы, которые должны пронзить, достать до нас. Поэтому без толку запрещать - не вернется все обратно. Безнравственность тут ни при чем. Эти борцы за нравственность в искусстве, я не верю в искренность их борьбы. Это всегда низкие цели и страшное лицемерие. Нравственнее искусства ничего не бывает. У художника есть душа, внутренний фильтр, цензура. Он лучшее проявляет в своем творении. К сожалению, люди, плохо разбирающиеся в искусстве, ставят на одну полку великого и через запятую недостойного. Так часто бывает.