Воронежской автомобилистке, устроившей ДТП на улице Сакко и Ванцетти, грозит тюрьма

СЕГОДНЯ 18:33 2019-06-04T18:33:58+03:00

Так выглядела машина после ДТП Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Хотя изначально речь шла только об административном наказании

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42-летней женщине, устроившей ДТП на улице Сакко и Ванцетти, похоже, не удастся отделать лишь административной статьей «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Ей грозил лишь штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

4 июня в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ведется следствие.

Напомним, авария случилась 27 февраля примерно в 19.00. 42-летняя женщина, которая была за рулем «Ауди Q5», выехала на встречную полосу. Иномарка столкнулась с автомобилем «Шкода Фабиа». Потом ударило еще и «Тойоту Камри». Пострадали трое. Позже в сети опубликовали видео с места ДТП, на котором видно странное поведение владелицы «Ауди». Освидетельствование показало, что она была пьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU