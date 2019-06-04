Воронежской автомобилистке, устроившей ДТП на улице Сакко и Ванцетти, грозит тюрьма
42-летней женщине, устроившей ДТП на улице Сакко и Ванцетти, похоже, не удастся отделать лишь административной статьей «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Ей грозил лишь штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
4 июня в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ведется следствие.
Напомним, авария случилась 27 февраля примерно в 19.00. 42-летняя женщина, которая была за рулем «Ауди Q5», выехала на встречную полосу. Иномарка столкнулась с автомобилем «Шкода Фабиа». Потом ударило еще и «Тойоту Камри». Пострадали трое. Позже в сети опубликовали видео с места ДТП, на котором видно странное поведение владелицы «Ауди». Освидетельствование показало, что она была пьяна.
ИСТОЧНИК KP.RU