2019-03-11T13:12:05+03:00
Происшествия

Воронежская полиция: автомобилистка, устроившая резонансную аварию на ул. Сакко и Ванцетти, была пьяна

В ДТП серьезно пострадали три человека
Ярослав ИВАНОВ
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11 марта в ГУ МВД России по Воронежской области огласили результаты медицинского освидетельствования автомобилистки на «Ауди-Q5», устроившей резонансную аварию 27 февраля в центре Воронежа. Согласно акту медиков, 42-летняя женщина в момент ДТП была в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, дама устроила аварию в семь вечера на ул. Сакко и Ванцетти. На своем «Ауди-Q5» женщина, следовавшая со стороны ул. Коммунаров в направлении ул. Степана Разина, выехала на встречку, столкнулась со «Шкодой-Фабиа» и «Тойотой-Камри». В результате ДТП на больничную койку с серьезными травмами попали 59-летний водитель автомобиля «Шкоды» и его 51-летняя пассажирка, а также 45-летний водитель «Тойоты».

Воронежцы в соцсетях массово привлекли внимание к аварии, чтобы неадекватная дама не ушла от наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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