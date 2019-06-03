В Воронеже в российско-китайское производство мирового уровня вложат 500 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:25 2019-06-03T19:25:16+03:00

В Москве подписали соглашение, на основании которого ожидают приток инвестиций в 500 миллионов рублей. Фото: с портала правительства Воронежской области.

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В Москве на встрече делегации нашей области с представителями китайской провинции Аньхой обсудили сотрудничество бизнесменов из Поднебесной и воронежских предпринимателей.

На встрече огласили цифры, характеризующие расширение сотрудничества с китайскими партнерами. За последние 11 лет, начиная с 2008 года, товарооборот КНР с Воронежской областью вырос в 3,5 раза и достиг почти 194 миллионов долларов.

Еще одним подтверждением такой положительной динамики стало подписание соглашения о сотрудничестве между ЗАО «Орбита» и компаний « ECRIEE ». Проект предполагает создание совместной китайско-российской компании по производству источников вторичного электропитания мирового уровня на базе воронежского предприятия. Общий объем инвестиций в него оценивают на сумму до 500 миллионов рублей.

Напомним, ранее на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым проект анонсировали как в перспективе способный полностью удовлетворить потребности российских разработчиков систем электропитания.

ИСТОЧНИК KP.RU