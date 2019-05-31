2019-05-31T11:01:30+03:00
Общество

Китайцы откроют в Воронеже совместное предприятие мирового уровня

Вместе с нашей «Орбитой» предприниматели из Поднебесной намерены делать электрооборудование
Яков СТРОГОВ
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Планов громадье, но реальным пока стал только проект по производству электрооборудования.Планов громадье, но реальным пока стал только проект по производству электрооборудования.Фото: с портала правительства Воронежской области.
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В четверг, 30 мая, губернатор Александр Гусев встретился с китайской делегацией.

Председатель правления корпорации «БоВэй» Чэнь Синьпин рассказал о планах по созданию совместного производства вторичных источников электропитания мирового уровня в сотрудничестве с воронежским ЗАО «Орбита». Новое предприятие, по мнению китайского гостя, позволит полностью удовлетворить потребности российских разработчиков систем электропитания.

– На основе нашего проекта с «Орбитой» в дальнейшем хотели бы наладить сотрудничество с местными университетами. Например, создать совместные центры исследования или лаборатории, – добавил Чэнь Синьпин.

Губернатор идею создания нового производства поддержал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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