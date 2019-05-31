Китайцы откроют в Воронеже совместное предприятие мирового уровня
В четверг, 30 мая, губернатор Александр Гусев встретился с китайской делегацией.
Председатель правления корпорации «БоВэй» Чэнь Синьпин рассказал о планах по созданию совместного производства вторичных источников электропитания мирового уровня в сотрудничестве с воронежским ЗАО «Орбита». Новое предприятие, по мнению китайского гостя, позволит полностью удовлетворить потребности российских разработчиков систем электропитания.
– На основе нашего проекта с «Орбитой» в дальнейшем хотели бы наладить сотрудничество с местными университетами. Например, создать совместные центры исследования или лаборатории, – добавил Чэнь Синьпин.
Губернатор идею создания нового производства поддержал.
ИСТОЧНИК KP.RU