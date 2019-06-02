2019-06-02T18:54:11+03:00
Общество

Воронежские спасатели предупредили об опасном пухе

"Летний снег" вспыхивает от малейшей искры
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Зима сейчас или лето?Зима сейчас или лето?Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Прошедшие дожди несколько усмирили "пылящие" тополя. Но пуха на улицах по-прежнему много. И угрожает он не только аллергикам. (Кстати, сам пух не особенно аллергичен. Однако он подхватывает и переносит разнообразную пыль.) Спасатели предупреждают: пух пожароопасен!

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, в этом сезоне общего роста числа пожаров после появления пуха на улицах не отмечено. Не зафиксированы также и возгорания автомобилей или сооружений, причины которых можно связать с "летним снегом". Дело в том, что такая статистика просто не ведется.

При этом в жаркую сухую погоду пух легко может приводить к возгораниям. Он моментально вспыхивает от малейшей искры, появилась ли та из-за брошенного окурка или детской забавы со спичками.

Кстати, в управлении экологии рассказали, что "пылящие" тополя - лучшие очистители городского воздуха от пыли и вредных веществ, поскольку имеют широкую крону и большую зеленую массу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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