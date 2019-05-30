Тополиный пух взял в плен улицу Торпедо в Воронеже

СЕГОДНЯ 09:30 2019-05-30T09:30:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В эти жаркие и сухие дни воронежцы, проживающие в районах, где растут пылящие тополя, изнывают от пуха. Но, пожалуй, тяжелее других приходится жителям домов на улице Торпедо. Здесь находиться можно только в марлевой повязке и очках. В противном случае пух залепит глаза, нос и рот в считанные минуты.

Как видно на фотографиях, которые нам прислали местные жители, «ватный» слой накрыл дворы, облепил слоем «паутины» ветви и листья деревьев, и траву. При малейшем дуновении ветра пух поднимается в воздух и «атакует» прохожих.

Как рассказали «Комсомолке» в городском управлении экологии, несмотря на эту неприятную особенность пылящих тополей, они являются лучшими очистителями городского воздуха от пыли и вредных веществ, поскольку имеют широкую крону и большую зеленую массу. Поэтому программу по тотальной вырубке этих деревьев в Воронеже свернули. Удаляют только аварийные и больные деревья. Однако средство от пуха есть. Жители дворов, где расположены такие деревья, могут обратиться в управу своего района или напрямую в управление экологии с заявкой на омолаживающую обрезку ветвей. После такой процедуры тополя на несколько лет перестают «пылить». Делают обрезку весной и осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU