Автомобилист сшиб воронежскую велосипедистку ударом двери

СЕГОДНЯ 17:58 2019-06-02T18:06:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях обсуждают ДТП с молодой велосипедисткой, которое произошло вчера, 1 июня, у кольца на улице Краснознаменной. Видеозапись происшествия с авторегистратора появилась в паблике "Аварии ДТП Воронежа".

Велосипедистка спокойно едет вдоль края проезжей части. Уходит чуть левее, чтобы обойти припаркованный минивен. Неожиданно дверь автомобиля распахивается - человек, который сидел в машине, не посмотрел в зеркало, прежде чем дернуть ручку. Девушка падает на асфальт. Водитель - в растерянности. Он даже не идет к ней, чтобы помочь подняться. Та сама неуверенно поднимается на ноги.

Очевидно, что девушка не нарушала правил движения, и шансов уйти от столкновения у нее просто не было. Однако в комментариях находятся и те, кто ее осуждает, утверждая, что велосипедистам вообще не место на проезжей части. А где же им место, коли нет велодорожек?

СЛУШАЙТЕ НА РАДИО "КП" (ВОРОНЕЖ, 97.7 FM)

Как велосипедистам выжить на воронежских дорогах. Главные трудности, которые настигают тех, кто выбирает двухколесный транспорт главным средством передвижения. (Читать далее.)

ДТП с велосипедисткой в Воронеже. 1 июня 2019.Видео "Аварии ДТП Воронежа"

ИСТОЧНИК KP.RU