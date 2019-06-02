2019-06-02T18:06:15+03:00
Происшествия

Автомобилист сшиб воронежскую велосипедистку ударом двери

События попали на [видео]
Виктор ПАВЛОВ
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Кадр из видео.Кадр из видео.
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В соцсетях обсуждают ДТП с молодой велосипедисткой, которое произошло вчера, 1 июня, у кольца на улице Краснознаменной. Видеозапись происшествия с авторегистратора появилась в паблике "Аварии ДТП Воронежа".

Велосипедистка спокойно едет вдоль края проезжей части. Уходит чуть левее, чтобы обойти припаркованный минивен. Неожиданно дверь автомобиля распахивается - человек, который сидел в машине, не посмотрел в зеркало, прежде чем дернуть ручку. Девушка падает на асфальт. Водитель - в растерянности. Он даже не идет к ней, чтобы помочь подняться. Та сама неуверенно поднимается на ноги.

Очевидно, что девушка не нарушала правил движения, и шансов уйти от столкновения у нее просто не было. Однако в комментариях находятся и те, кто ее осуждает, утверждая, что велосипедистам вообще не место на проезжей части. А где же им место, коли нет велодорожек?

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Как велосипедистам выжить на воронежских дорогах. Главные трудности, которые настигают тех, кто выбирает двухколесный транспорт главным средством передвижения. (Читать далее.)

ДТП с велосипедисткой в Воронеже. 1 июня 2019.Видео "Аварии ДТП Воронежа"

ИСТОЧНИК KP.RU

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