Как велосипедистам выжить на воронежских дорогах

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-15T18:33:16+03:00

Автомобили. Воронеж - как велосипедистам выжить на дорогах 00:00 00:00

Продолжаем цикл программ о безопасности дорожного движения, подготовленный совместно с ГИБДД. Какие ошибки допускают начинающие велосипедисты? Каким правилам подчиняется это средство передвижения? Какие особенности двухколесного транспорта никак не могут понять и принять водители автомобилей? Обсудили с Татьяной Сушковой, начальником отдела пропаганды УГИБДД по Воронежской области, и Сергеем Хреновым, руководителем пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, велосипедистом со стажем.