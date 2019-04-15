2019-04-15T18:33:16+03:00
Автомобили. Воронеж
Станислав ШЕВЧЕНКО

Как велосипедистам выжить на воронежских дорогах

Сергей Хренов и Татьяна Сушкова.Сергей Хренов и Татьяна Сушкова.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Главные трудности, которые настигают тех, кто выбирает двухколесный транспорт главным средством передвижения

Автомобили. Воронеж - как велосипедистам выжить на дорогах

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Продолжаем цикл программ о безопасности дорожного движения, подготовленный совместно с ГИБДД. Какие ошибки допускают начинающие велосипедисты? Каким правилам подчиняется это средство передвижения? Какие особенности двухколесного транспорта никак не могут понять и принять водители автомобилей? Обсудили с Татьяной Сушковой, начальником отдела пропаганды УГИБДД по Воронежской области, и Сергеем Хреновым, руководителем пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, велосипедистом со стажем.

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