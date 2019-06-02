В Воронеже "Митсубиши-Лансер" ночью сбил 30-летнего пешехода
Сегодня, 2 июня, примерно в 1.20 ночи в Воронеже произошло ДТП с пешеходом. Авария случилась на улице Степана Разина. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
30-летний пешеход пересекал дорогу вне перехода. Автомобиль "Митсубиши-Лансер", за рулем которого был 28-летний местный житель, ехал со стороны Чернавского моста в направлении улицы Сакко и Ванцетти. Произошло столкновение.
- Пешеход получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение, - говорят в полиции. - По данному факту проводится проверка.
В ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать правила движения. Как видим, это относится не только к водителям, но и ко всем другим участникам движения.
Напомним, что сегодня примерно в 4 часа утра в Новоусманском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.
ИСТОЧНИК KP.RU