2019-06-02T14:31:59+03:00
Происшествия

В Воронеже "Митсубиши-Лансер" ночью сбил 30-летнего пешехода

По предварительным данным, мужчина пересекал дорогу вне "зебры"
Виктор ПАВЛОВ
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По данным полиции, пострадавший двигался вне перехода.По данным полиции, пострадавший двигался вне перехода.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 2 июня, примерно в 1.20 ночи в Воронеже произошло ДТП с пешеходом. Авария случилась на улице Степана Разина. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

30-летний пешеход пересекал дорогу вне перехода. Автомобиль "Митсубиши-Лансер", за рулем которого был 28-летний местный житель, ехал со стороны Чернавского моста в направлении улицы Сакко и Ванцетти. Произошло столкновение.

- Пешеход получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение, - говорят в полиции. - По данному факту проводится проверка.

В ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать правила движения. Как видим, это относится не только к водителям, но и ко всем другим участникам движения.

Напомним, что сегодня примерно в 4 часа утра в Новоусманском районе произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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