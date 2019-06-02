На воронежской трассе фура смяла "Ладу" с молодой компанией: четверо пострадали

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-02T13:18:25+03:00

Две девушки и двое парней получили травмы

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Сегодня, 2 июня, примерно в 4 часа утра в Новоусманском районе произошло ДТП с серьезными последствиями. Авария случилась на 525 км трассы М-4 "Дон", передает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

Водитель фуры "Мерседес-Бенц", 58-летний житель Краснодарского края, ехал со стороны Воронежа в сторону Ростова-на-Дону. Перед ним на светофоре остановилась "пятерка", за рулем которой был 19-летний парень. Последовало столкновение.

"Ладу" изуродовало до неузнаваемости. Четыре пассажира машины, девушки 16 и 19 лет, а также двое 19-летних парней получили травмы разной степени тяжести. Всех доставили в больницу.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - говорят в региональном ГУ МВД.

Добавим, что вчера на дороге в село Нелжа Рамонского района столкнулись "Ниссан" и "Рено": есть погибший.

ИСТОЧНИК KP.RU