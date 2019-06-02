2019-06-02T09:50:57+03:00
Происшествия

На дороге в село Нелжа Воронежской области столкнулись "Ниссан" и "Рено": есть погибший

Еще двоих людей отвезли в больницу
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
В аварии один погиб, двое пострадали.В аварии один погиб, двое пострадали.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Вчера, 1 июня, примерно в 8 часов утра в Рамонском районе произошло страшное ДТП. На дороге от Рамони до села Нелжа столкнулись "Ниссан-Икстрейл" и "Рено-Меган". 62-летний водитель "Ниссана" выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

После удара мужчина скончался. Серьезно пострадали 57-летний водитель "Рено" и 58-летняя пассажирка "Ниссана". Обоих госпитализировали с различными травмами.

- По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за сутки зарегистрировано 92 ДТП. 57 из них случились в Воронеже, 6 - на федеральных трассах, еще 29 - в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В акваториях Воронежской области разрешили движение катеров
Полеты на лонжах: воронежцам показали вертикальные танцы
В каких районах Воронежа и области больше всего должников
В центре Воронежа размножили Платонова
Воздушное шоу и салют: в Воронеже стартовал IX Платоновский фестиваль
На главной площади Воронежа сфотографировали сборщиков металлолома
Санитарные врачи признали воронежские пляжи готовыми к летнему отдыху
Псевдобанкир развел жительницу Воронежа на 110 тысяч рублей
В Воронежской области возбудили дело по ДТП с трактором, в котором погибла женщина
Воронежцев предупредили о пекле
В Левобережном районе Воронежа отремонтируют тротуары у школ и детсадов
Олимпийская чемпионка восхитилась атмосферой «Зеленого Марафона» Сбербанка
«Мы не пропускаем ни одного «Зеленого Марафона» Сбербанка»
Победители «Зеленого Марафона» Сбербанка: «Это прекрасный слет единомышленников и друзей!»
Житель Воронежской области от обиды открыл стрельбу из охотничьего ружья
Чемпионка роллерного забега: «Зеленый Марафон» Сбербанка – практически единственное мероприятие, где мы можем показать себя»
Александр Исаенко: «Человека нельзя заставить, он сам должен решить и изменить свой образ жизни»
Денис Скребец: «Здоровый образ жизни – неотъемлемая часть успешного человека»
Воронежские полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Рамонском районе
Жительница Воронежа сдавала квартиру под наркопритон
Воронежцев зовут читать Платонова
В День защиты детей стартовал «Зеленый Марафон» Сбербанка
За сутки на дорогах Воронежской области погибли пять человек
Владимир Нетёсов: «Защита семьи и детства – важный аспект политики государства»
Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем защиты детей!
Воронежцы смогут летом научиться рисовать