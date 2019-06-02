На дороге в село Нелжа Воронежской области столкнулись "Ниссан" и "Рено": есть погибший

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-02T09:50:57+03:00

В аварии один погиб, двое пострадали. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Еще двоих людей отвезли в больницу

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Вчера, 1 июня, примерно в 8 часов утра в Рамонском районе произошло страшное ДТП. На дороге от Рамони до села Нелжа столкнулись "Ниссан-Икстрейл" и "Рено-Меган". 62-летний водитель "Ниссана" выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

После удара мужчина скончался. Серьезно пострадали 57-летний водитель "Рено" и 58-летняя пассажирка "Ниссана". Обоих госпитализировали с различными травмами.

- По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за сутки зарегистрировано 92 ДТП. 57 из них случились в Воронеже, 6 - на федеральных трассах, еще 29 - в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU