Воронежцев предупредили о пекле
1 июня на юге области жара может достичь 35 градусов
Жара отступит после грозы, обещают синоптикиФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Спасатели экстренно предупредили жителей Воронежской области об аномальной жаре, которая может наблюдаться 1 июня, особенно на юге и востоке региона. В такой ситуации воронежцам порекомендовали постараться не выходить из дома и пить побольше жидкости.
Кстати, ранее гидрометцентр обещал жителям нашей области грозовые выходные, после которых жара должна пойти на спад. Гроза утром в субботу в Воронеже гремела, но облегчения не принесла.
ИСТОЧНИК KP.RU