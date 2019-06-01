2019-06-01T15:49:41+03:00
Общество

Воронежцев предупредили о пекле

1 июня на юге области жара может достичь 35 градусов
Елена ФЕДЯШЕВА
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Жара отступит после грозы, обещают синоптикиЖара отступит после грозы, обещают синоптикиФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Спасатели экстренно предупредили жителей Воронежской области об аномальной жаре, которая может наблюдаться 1 июня, особенно на юге и востоке региона. В такой ситуации воронежцам порекомендовали постараться не выходить из дома и пить побольше жидкости.

Кстати, ранее гидрометцентр обещал жителям нашей области грозовые выходные, после которых жара должна пойти на спад. Гроза утром в субботу в Воронеже гремела, но облегчения не принесла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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