2019-05-31T09:49:24+03:00
Общество

В Воронеже в выходные северный ветер принесет грозы и небольшое похолодание

А в будние дни жара совсем отступит
Юрий КОЗЛОВ
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В оба предстоящих выходных в Воронеже велика вероятность гроз.В оба предстоящих выходных в Воронеже велика вероятность гроз.Фото: из архива «КП»
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Синоптики Воронежского гидрометцентра дали прогноз на ближайшие выходные и первые дни новой рабочей недели. По данным метеорологов, погоду будут определять воздушные массы, которые придут с севера. Удушающую жару немного смягчат грозы, которые ожидаются на выходных. В результате уже в будущий понедельник и вторник погода будет вполне себе теплая, но уже не душная. В то же время в связи со сменой давления нелегко придется метеозависимым людям: в выходные лучше брать с собой таблетку, чтобы не прихватила головная боль.

В субботу, 1 июня, ночью подует юго-западный ветер. Он принесет с собой грозу и +17 градусов. Днем юго-западный ветер сменится на северный. Будет по-прежнему вероятна гроза, столбик термометра поднимется до +27 градусов.

Ночью в воскресенье, 2 июня, будет практически такая же погода, что и сутками ранее – разве что будет немного попрохладнее - +16 градусов. Снова синоптики прогнозируют грозу. Днем потеплеет до +28 градусов. Солнце будет то выглядывать, то прятаться за тучи. По-прежнему будет велика вероятность грозы.

В ночь на понедельник, 3 июня, пройдет дождь, будет +16 градусов. Днем наконец-то будет сухо и тепло. При переменной облачности метеорологи обещают комфортные +26 градусов.

Ночью во вторник, 4 июня, подует северо-восточный ветер, при пасмурной погоде похолодает до +15 градусов. Днем солнце будет то выглядывать из-за туч, то прятаться в них. Будет тепло, но не жарко - +24 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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