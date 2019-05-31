2019-05-31T16:25:43+03:00
Происшествия

Воронежец забыл ключи в замке зажигания и лишился автомобиля

За угонщиком установили слежку
Виктор ПАВЛОВ
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Ключи оставил буквально на пару минут.Ключи оставил буквально на пару минут.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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- Пропала! - говорил 50-летний житель Левобережного района полицейским. - Моя "Лада-Гранта" пропала!

Поздним вечером он остановился у магазина на улице Баррикадной. Ключи забыл в замке. Вернулся буквально через пару минут - а машины уже не было.

Полицейские начали прочесывать соседние кварталы и заметили машину на улице Туполева. Предположили, что угонщик может вернуться, и поставили наблюдение. Мужчина объявился через пару часов. Он открыл дверь машины, запустил двигатель и начал движение. Но тут дорогу перекрыла машина с сиренами.

- 37-летний местный житель дал признательные показания и пояснил, что просто решил покататься, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Однако не все так просто. Подозреваемый взял из машины видеооборудование на 35 тысяч рублей и быстренько сдал в ломбард. Теперь его будут судить сразу по двум статьям УК РФ: "Угон" и "Кража".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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