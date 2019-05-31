Виталий Мутко признался, что читал в соцсетях про воронежскую вонь

СЕГОДНЯ 15:44 2019-05-31T15:59:29+03:00

А еще рассказал, что в нашем городе очень жесткая вода

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Виталий Мутко, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития, побывал с рабочим визитом в Воронеже. Экс-министр спорта посетил квартал "Троицкий", что на улице Шишкова, осмотрел парогазовую установку на ТЭЦ-1, побывал на заводе объемно-блочного домостроения.

Далее Виталий Мутко провел в областном правительстве совещание по вопросу строительства жилья. Он отметил, что число тех, кого расселят в этом году из аварийных домов, в регионе очень мало. Также рассказал о необходимости комплексного подхода к благоустройству городских пространств.

- Заниматься созданием комфортной городской среды нужно ежедневно. Так же, как англичане косят. Раз за разом, каждый день, косить и косить, тогда трава будет хорошая, - заявил Виталий Мутко.

Кроме того, зампред отметил, что в Воронеже есть проблема с питьевой водой - она жесткая.

- Перед тем, как поехать в Воронеж, я помониторил по соцсетям, что у вас в городе творится. Читал про вонь, посмотрел много других материалов. В целом, все у вас нормально, - заявил Виталий Мутко.

ИСТОЧНИК KP.RU