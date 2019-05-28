В Воронеже определили, где будет стоять скульптура Кая и Герды

СЕГОДНЯ 19:20 2019-05-28T19:44:03+03:00

Кая и Герду сначала хотели разместить на перекрестке Кольцовской и Плехановской. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

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В мэрии определились с местом размещения скульптуры «Кай и Герда с часами». Напомним, артобъект, предложенный в числе прочих для украшения городских улиц, представил около двух месяцев назад руководитель студии Wizart Animation Владимир Николаев на совещании в мэрии. Всем тогда особенно понравились именно Кай и Герда.

Фигуры сказочных брата и сестра, боровшихся с коварной Снежной королевой, вначале собирались разместить на перекрестке улиц Кольцовской и Плехановской, недалеко от «Галереи Чижова». Однако в конце концов решение изменили. Скульптура, скорее всего, появится в сквере «Энергия» по адресу: улица Кирова, 9В.

Также обсуждают возможное размещение в сквере Путешественников у железнодорожного вокзала Воронеж-1 еще одного Котенка с улицы Лизюкова. А на ограждении сквера Никитинский (улица Никитинская, 11В) могут появиться граффити с мультяшками.

Напомним, мэр Воронежа Вадиму Кстенину также очень понравилась конструкция «Снежная королева», в которой предполагали использовать светодиодное оборудование. Однако об этом арт-объекте с тех пор ничего не слышно.

ИСТОЧНИК KP.RU