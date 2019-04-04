В центре Воронежа может появиться еще один Котенок с улицы Лизюкова

В мэрии Воронежа обсудили проект мультфильмов воронежской студии Wizart Animation. Его суть в том, что на улицах и площадях и даже стенах домов в столице Черноземья предлагают установить красочные инсталляции или сказочных персонажей из мультиков.

- Надо выбрать те объекты, которые понравятся не столько нам, сколько горожанам, определиться с конкретными местами и источниками финансирования, - заявил глава Воронежа Вадим Кстенин. - Я вижу здесь возможности привлечения скорее внебюджетных, чем муниципальных средств, многие предприятия, находящиеся рядом с общественными пространствами, могли бы поддержать проект.

– Мы отобрали 80 эскизов, сделали арт-объекты в виде памятников, инсталляции и граффити, - рассказал руководитель Wizart Animation Владимир Николаев. - Предложенные фигуры и композиции могут быть дополнительно проработаны и упрощены. Никаких сложностей и проблем у администрации с авторскими правами не возникнет – они будут переданы в нужном объеме.

Представленные эскизы оценил помощник губернатора Воронежской области, курирующий вопросы архитектуры, Константин Кузнецов. Он заявил, что основная задача при украшении города – следить за тем, чтобы новые объекты хорошо вписались в его исторический облик.

- Очень понравилась идея бронзовой композиции «Кай и Герда у часов». Она предложена в однотонном исполнении. Эта интересная статуя может стать символическим местом встреч и свиданий, – высказал свое мнение Кузнецов. – Также любопытна идея с многослойными лайтбоксами с возможностью подсветки.

Композицию "Кай и Герда" условно расположили недалеко от "Галереи Чижова".Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– У нас есть предприятия, работающие лазерной резкой с перфорированным металлом. Технологически производство такой инсталляции не очень сложное, она будет устойчива к внешним воздействиям, – добавил руководитель управы Коминтерновского района Юрий Бавыкин.

Для детворы могут сделать лайтбоксы.Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Еще одна композиция, которая, по мнению Константина Кузнецова, может быть реализована в одном из городских парков – персонажи с кривыми зеркалами на аллее.

Мультяшки с кривыми зеркалами могут появиться в одном из городских парков.Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Вадим Кстенин поручил рассмотреть возможность размещения арт-объектов в городских парках и скверах. Особое внимание он обратил на те из них, которые планируются к реконструкции.

– На наш взгляд правильнее сделать в единой тематике одно общественное пространство. Мы бы предложили парк имени Дурова как вариант такой площадки, - выдвинула идею руководитель городского управления экологии Наталья Ветер.

Это предложение поддержал глава управы Ленинского района, где расположен парк, Сергей Корчевников. Он готов обсудить проект.

Первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин высказался по поводу возможного появления фигуры Котенка с улицы Лизюкова в сквере у вокзала «Воронеж-1»:

– По моему мнению, установка фигуры Котенка в сквере на Кольцовской – интересная идея. У нас столько гостей и жителей города проходят через это место, многие гости города спрашивают про известную воронежскую достопримечательность и очень удивляются, что она находится так далеко от центра.

Вадим Кстенин, подводя итоги, подчеркнул, что любой из предложенных вариантов требует учета множества деталей, в первую очередь, мнения горожан. Он поручил руководителям управ начать подготовку к реализации наиболее реалистичных идей.

Так может быть оформлена стена детсада № 17 на улице Никитинской.Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Каждый руководитель по своему направлению сформирует предложения по конкретным местам и возможным источникам финансирования. Если это касается граффити – мы можем привлечь молодых и талантливых художников, такой опыт есть у управы Центрального района. Из предложений по крупным формам мне тоже очень понравилась инсталляция «Кай и Герда», необходимо продумать место для ее установки. Также интересной представляется конструкция «Снежная королева» – ее можно изготовить с использованием современного светодиодного оборудования. Такие арт-объекты обязательно должны быть в крупных современных городах, – сказал мэр.