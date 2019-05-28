2019-05-28T20:01:29+03:00
Происшествия

В Воронеже на проспекте Труда снова сбили девушку

Она переходила дорогу по «зебре» [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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На месте ДТП собралась толпа.На месте ДТП собралась толпа.Фото: кадр с видео
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Во вторник, 28 мая, в 13 часов водитель «Фольксвагена-Пассат», 58-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Урицкого в направлении Московского проспекта, не затормозил перед пешеходным переходом без светофора. В это время по «зебре» шала 30-летняя девушка. Машина сбила ее. Девушку отвезли в больницу, а инспекторы ГИБДД будут выяснять, почему водитель не смог вовремя остановить свой «Фольксваген».

Напомним, 6 мая также на проспекте Труда сбили 32-летнюю девушку, которая переходила дорогу не по «зебре». Она попала под «Ладу-Богдан» и получила тяжелые травмы: переломы таза, ключицы, руки и ноги.

Видео: Аварии/ДТП/Воронежа.

На Проспекте Труда сбили девушку.Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU

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