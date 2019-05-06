В Воронеже родные покалеченной в ДТП девушки просят откликнуться очевидцев

СЕГОДНЯ 16:15 2019-05-06T16:15:49+03:00

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В воскресенье, 5 мая, в 15.45 на проспекту Труда у дома № 10 водитель «Лады-Богдан», 40-летний воронежец, сбил переходившую дорогу 32-летнюю девушку. Ее отвезли в больницу. По данным городского отдела пропаганды ГИБДД, девушка шла не по пешеходному переходу.

После ДТП родные сбитой девушки стали разыскивать очевидцев. На это у них есть серьезные основания.

- Дело в том, что водитель уверяет, что не превышал скорость, а видеорегистратор у него якобы сломался, - рассказала сестра пострадавшей Элла. – В это время неподалеку находилась наша старшая сестра (попавшая под машину – младшая). Она выбежала на крик и увидела, что Оксана лежит на дороге вся в крови. Кстати, хочу сказать большое спасибо людям, которые вместе с сестрой ждали скорую, пока она на приехала. Видевшие, как все было, мальчики сказали, что машина мчалась не меньше, чем 80-90 км/час. Еще и скорая почему-то ехала 45 минут, хорошо, что сестру подобрала другая «неотложка», ехавшая мимо. У Оксаны переломы таза, ключицы, руки, ноги - врачи сказали, о каких-то прогнозах можно будет говорить только через три-пять дней. О ДТП сообщила старшая сестра, мне по дороге на проспект Труда стало плохо, самой пришлось скорую вызывать. Как назло, в этом месте дороги нет видеокамеры. Поэтому очень нужна помощь очевидцев ДТП. Они могут связаться со мной по номеру 8-908-138-60-86.

ИСТОЧНИК KP.RU