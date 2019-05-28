Воронежцы рассказали, за сколько попыток они получили права в ГИБДД

СЕГОДНЯ 08:52 2019-05-28T08:55:21+03:00

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В мае в МВД рассказали, какие ошибки чаще всего совершают будущие водители во время экзамена. Полицейские даже составили свой список популярных промашек на «площадке» и в «городе».

Мы вместе с социологической службой «Ваше мнение!» решили узнать у воронежцев, насколько тяжело им было получить водительское удостоверение.

Но для начала социологи выяснили, у скольких горожан вообще есть права. Так, 52% респондентов сказали, что могут официально садиться за руль. Еще 6% собираются сдавать экзамены и получить желанный документ. Но был и 41% и тех, кто вообще не планирует когда-либо обзавестись водительским удостоверением. Был среди опрошенных и единственный человек, который пытался получить водительское удостоверение, но так и не смог.

Сколько же попыток потребовалось, чтобы сдать все экзамены в ГИБДД, тем, у кого сейчас уже есть права? 78% автолюбителей похвалились, что получили водительское удостоверение с первой попытки. А вот еще 22% потребовалось две или даже три попытки, чтобы наконец-то получить право садить за руль.

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ИСТОЧНИК KP.RU