Воронежцы получали водительские права с восьмой и шестнадцатой попытки

На радио «КП» (Воронеж, 97.7 FM) начался цикл программ, посвященных безопасности на дорогах. Помогают нам представители ГИБДД и автоэксперты. В этот раз обсудили вопросы подготовки будущих водителей в Воронеже. Гостями стали начальник экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД №2, майор полиции Владимир Середа, организатор проекта «Тотальный диктант по ПДД», преподаватель автошколы Анастасия Квасова.

Анастасия Квасова и Владимир СередаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Большинство курсантов - девушки

Как отметила Анастасия, среднестатистический курсант сегодня – это девушка 18-25 лет. Очень часто - молодая мама, которой нужна возможность перевозить своих детей. Владимир подтвердил эти слова: от 70 до 80 процентов тех, кто приходит сдавать экзамены в ГИБДД – как раз девушки.

Чересчур самоуверенных молодых водителей, которые пару раз попробовали порулить в открытом поле и возомнили себя Кенами Блоками, быстро остужают первые же уроки:

- Начинается все с мотивации, с которой люди приходят в автошколу, - говорит Анастасия. - Либо ты хочешь научиться водить, либо ты хочешь получить водительское удостоверение: «Дайте мне свидетельство об обучении, я поеду». Когда такие курсанты приходят на занятия по вождению, то понимают, что не могут нормально поехать.

Когда начать обучение? Анастасия рекомендует выбрать конец осени. Тогда получится застать и дождь, и снег. Весь этот опыт еще пригодится на экзамене:

- Тяжело в учении - легко в бою. А вот тех, кто учился и сдавал экзамен на сухом асфальте, в первую зиму могут ждать трудности.

Права на мопед за год получил один человек

Как сообщил Владимир, совсем немного воронежцев получают права с пометкой «только автоматическая коробка передач». Даже те, кто никогда не собирается пересаживаться на машину с «механикой», предпочитают немного помучиться и получить полноценную категорию В. Анастасия добавила, что число сдающих на АКПП понемногу растет. Все потому, что машин на «автомате» становится все больше и больше.

На категорию М (мопеды) в прошлом году отучился всего один (!) человек. При этом 12 курсантов выбрали категорию А1 (легкие мотоциклы с двигателем до 125 куб. см). Логика проста: когда получаешь А1, М открывают автоматически (но не наоборот). Отметим, что на обе категории можно учиться с 16 лет.

Почему «практика» стала легче

За последние годы экзамены в ГИБДД существенно изменились. По мнению Владимира Середы, теоретическая часть стала гораздо сложнее:

- Сегодняшние вопросы – более запутанные. Там больше вариантов ответов. Многие вопросы – на внимательность. Кое-где варианты вроде бы повторяются, но при ближайшем рассмотрении не все так просто.

А вот проходить «практику» стало проще: на пассажирском кресле теперь сидит не суровый экзаменатор, а хорошо знакомый инструктор. Сотрудник ГИБДД оценивает способности курсанта с заднего дивана.

- Самые тяжелые упражнения для курсантов – въезд на эстакаду, а также парковка, - говорит Владимир Середа. – Тут проблемы возникают из-за необходимости делать одновременно несколько действий: например, маневрировать и смотреть в зеркала.

В той части экзамена, что проходит в городе, часто возникают проблемы во время проезда перекрестков.

- Основная сложность в том, чтобы применить свои знания на практике. Когда мы проводили «Тотальный диктант по ПДД», то составляли вопросы, используя не картинки из учебников, а реальные фотографии Воронежа. В итоге средним результатом было 11 правильных ответов из 20 вопросов. Причем участниками были водители! В нашем городе есть места, где нарушают систематически. Это уже выглядит нормой. Вот, например, перекресток Урицкого и Транспортной. Тут постоянно поворачивают налево с двух полос.

Первый блин комом

Суровая статистика от воронежского ГИБДД: успешно сдают экзамен не более 50% курсантов. Несмотря на то, что теоретическая часть стала сложнее, ее успешно преодолевают 80-90% учащихся. Остальные «валятся» на практической.

Не получилось сдать с первого раза? Ждем семь дней и ищем возможность повторить попытку. Владимир рассказал:

- Помню парня, который приходил сдавать теоретическую часть шестнадцать раз. Еще один курсант восемь раз пересдавал движение в городе.

Остается позавидовать упорству горожан, которые все-таки добились своей цели. Ну а мы вместе с региональным УГИБДД обратимся ко всем воронежским водителям: относитесь с пониманием к тем, кто едет за рулем машины со знаком "У". Даже если курсанты очень уж медлят, пусть их поторопит инструктор (а не другой водитель, который отчаянно сигналит и кричит разные неприличности из открытого окна).