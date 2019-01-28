Лишь 50% учеников воронежских автошкол успешно сдают экзамены
Большинство «валятся» на практической части
Воронеж в движении: подготовка будущих водителей
Новый цикл наших программ посвящен безопасности на дорогах. Помогают нам представители ГИБДД и автоэксперты. В этот раз обсудили вопросы подготовки будущих водителей в Воронеже и узнали, например, сколько раз ходили сдавать экзамены самые упорные курсанты автошкол.
Гости: начальник экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД №2, майор полиции Владимир Середа, организатор проекта «Тотальный диктант по правилам дорожного движения в Воронеже», преподаватель автошколы Анастасия Квасова.