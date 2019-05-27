2019-05-27T11:57:30+03:00
Происшествия

В Воронеже фанат Есенина замазал памятник поэту своей кровью

Причину своих действий мужчина не пояснил [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Окровавленного мужчину, испачкавшего памятник Есенину, сейчас ищут.Окровавленного мужчину, испачкавшего памятник Есенину, сейчас ищут.Фото: кадр с видео
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Шокирующую картину увидели прохожие поздним вечером на улице Кардашова в центре Воронежа. Мужчина вытирал со своего лица лившуюся кровь руками и мазал памятник великому русскому поэту Сергею Есенину. На вопрос мужчин о цели его действий вандал ответил просто: «Люблю Серегу». И даже процитировал стихотворение: «Мне осталась одна забава – пальцы в рот да веселый свист». Мужчина при этом держал в руках некую книгу – не исключено, что томик стихов Есенина. Фанат поэта попытался скрыться, но защитники памятника (достаточно крепкие на вид) ему уйти не давали. Но все же кровавому любителю Есенина удалось улизнуть.

- По поводу инцидента наши сотрудники проводят проверку, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – В частности они устанавливают личность вандала, разыскивают его.

Напомним, полторы недели назад неприятности были и у мецената, выделявшего деньги на памятник Сергею Есенину, Владимира Бубнова. Предприятию «Воронежбетон», бенефициаром которого является бизнесмен, Воронежский областной суд, похоже, окончательно запретил строить офис на улице Пушкинской, 14Б.

Фанат Есенина измазал кровью его памятник в центре Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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