2019-05-17T16:02:47+03:00
Общество

В Воронеже застройщику не удалось отстоять в суде офис на Пушкинской

Прокуратура требует прекратить работы [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Четырехэтажный офис на Пушкинской, скорее всего, не появится.Четырехэтажный офис на Пушкинской, скорее всего, не появится.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Застройщик территории по адресу: улица Пушкинская, 14Б попытался отстоять свои права на проведение работ в Воронежском областном суде. Дело в том, что прокуратура столицы Черноземья потребовала от него освободить земельный участок. И на то были веские причины.

Первое и главное – строительство четырехэтажного офиса вели без всяких разрешительных документов на использование участка земли. Второе – не было учтено, что рядом с памятником культуры регионального значения «Дом Михайлова» в принципе было нельзя строить здание выше двух этажей. Застройщик тем не менее не оставлял попыток доказать свою правоту и опротестовал решение Ленинского районного суда, поддержавшего позицию прокуратуры.

16 мая Воронежский областной суд отказал в удовлетворении жалобы. Теперь у застройщика два пути – либо свернуть работы, либо обратиться в федеральные судебные инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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