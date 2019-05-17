В Воронеже застройщику не удалось отстоять в суде офис на Пушкинской
Застройщик территории по адресу: улица Пушкинская, 14Б попытался отстоять свои права на проведение работ в Воронежском областном суде. Дело в том, что прокуратура столицы Черноземья потребовала от него освободить земельный участок. И на то были веские причины.
Первое и главное – строительство четырехэтажного офиса вели без всяких разрешительных документов на использование участка земли. Второе – не было учтено, что рядом с памятником культуры регионального значения «Дом Михайлова» в принципе было нельзя строить здание выше двух этажей. Застройщик тем не менее не оставлял попыток доказать свою правоту и опротестовал решение Ленинского районного суда, поддержавшего позицию прокуратуры.
16 мая Воронежский областной суд отказал в удовлетворении жалобы. Теперь у застройщика два пути – либо свернуть работы, либо обратиться в федеральные судебные инстанции.
ИСТОЧНИК KP.RU