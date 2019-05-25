Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Булатов: «Надеюсь, все же, что наша команда будет играть в ФНЛ»

25 Май 21:23 2019-05-25T21:24:01+03:00

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На финальной пресс-конференции после матча с «Томью», закончившегося нулевой ничьей, главный тренер «Факела» Сергей Булатов подвел итоги сезона:

- В раздевалке мы сказали ребятам, что если бы в каждой игре была такая самоотдача, так горели глаза, результат был бы другим. Все же надеемся, что останемся в ФНЛ. Окончательно это будет известно 30 мая, когда закончится срок подачи апелляции для тех команд, что не прошли лицензирование. Впрочем, сейчас готовим два плана подготовки – для случая, если останемся в ФНД и если опустимся в ФНЛ. При этом очевидно, что многих футболистов, у которых заканчиваются контракты, мы удержать в команде не сможем.

Последние четыре игры у нас было четыре удаления, на мой взгляд, все в спорных ситуациях. Что ж, значит, и это надо было преодолеть. Подготовил для руководства записку с предложениями того, как наладить дела в команде. В частности, надо отказаться от практики заключения однолетних контрактов, задумываться о перспективе, пробовать вести коммерческую деятельность – зарабатывать на продаже футболистов.

Увы, Сергей Булатов слова эти говорил, видимо, не особо веря в их действенность. Основные претензии у болельщиков не к тренеру и футболисту, а к руководству команды, которое порой и не поймешь, чем занимается. Именно против него на финише сезона болельщики голосовали ногами, не приходя на матчи. А к примеру, дисквалифицированный на игру с «Томью» капитан «Факела» Игорь Лебеденко за своих друзей по команде болел на фанатской трибуне. И чувствовал там себя вполне комфортно. А вот боссы «Факела» наверняка услышали бы там в свой адрес много всякого, что бы им вряд ли понравилось.

ИСТОЧНИК KP.RU