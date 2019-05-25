2019-05-25T21:24:01+03:00
Спорт

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Булатов: «Надеюсь, все же, что наша команда будет играть в ФНЛ»

Сергей Александрович заявил, что направил руководству аналитическую записку с предложениями о том, как исправить нынешнюю ситуацию
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Сергей Булатов надеется, что руководство будет вести в будущем сезоне более грамотную работу.Сергей Булатов надеется, что руководство будет вести в будущем сезоне более грамотную работу.Фото: с сайта ФК "Факел"
Изменить размер текста:

На финальной пресс-конференции после матча с «Томью», закончившегося нулевой ничьей, главный тренер «Факела» Сергей Булатов подвел итоги сезона:

- В раздевалке мы сказали ребятам, что если бы в каждой игре была такая самоотдача, так горели глаза, результат был бы другим. Все же надеемся, что останемся в ФНЛ. Окончательно это будет известно 30 мая, когда закончится срок подачи апелляции для тех команд, что не прошли лицензирование. Впрочем, сейчас готовим два плана подготовки – для случая, если останемся в ФНД и если опустимся в ФНЛ. При этом очевидно, что многих футболистов, у которых заканчиваются контракты, мы удержать в команде не сможем.

Последние четыре игры у нас было четыре удаления, на мой взгляд, все в спорных ситуациях. Что ж, значит, и это надо было преодолеть. Подготовил для руководства записку с предложениями того, как наладить дела в команде. В частности, надо отказаться от практики заключения однолетних контрактов, задумываться о перспективе, пробовать вести коммерческую деятельность – зарабатывать на продаже футболистов.

Увы, Сергей Булатов слова эти говорил, видимо, не особо веря в их действенность. Основные претензии у болельщиков не к тренеру и футболисту, а к руководству команды, которое порой и не поймешь, чем занимается. Именно против него на финише сезона болельщики голосовали ногами, не приходя на матчи. А к примеру, дисквалифицированный на игру с «Томью» капитан «Факела» Игорь Лебеденко за своих друзей по команде болел на фанатской трибуне. И чувствовал там себя вполне комфортно. А вот боссы «Факела» наверняка услышали бы там в свой адрес много всякого, что бы им вряд ли понравилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцы смогут увидеть «космический поезд» из спутников Илона Маска
Воронежскому центру реабилитации животных нужна помощь, чтобы выходить птенцов
Около тысячи воронежцев приняли участие в благотворительном велозабеге
Воронеж по высоте новостроек сравнялся с Санкт-Петербургом
В Воронеже преобразится набережная от Чернавского до Вогрэсовского моста и появится «Петровский остров»
Воронежский «Факел» простился с ФНЛ мощной грозой и нулевой игрой с томской «Томью»
В Воронеже появилось граффити в память о вокалисте The Prodigy
В Воронеже «гадалка» избавила 86-летнюю пенсионерку от порчи и от 170 тысяч рублей
Спасатели предупреждают воронежцев о сильных дождях и грозах
В Воронеже дно водоема в микрорайоне Боровое очистили от бутылок и веток
Стало известно, куда сбежала воронежская школьница после выпускного
В гараже у воронежца нашли около пяти килограммов синтетических наркотиков
В Воронежском заповеднике зафиксировали массовый слет краснокнижных бабочек
После ДТП в Воронежской области в больницу увезли троих детей
Под Воронежем столкнулись «Ниссан» и «Лада»: три человека госпитализированы
В Воронеже состоится Фестиваль книги
Воронежская область подпишет соглашение о сотрудничестве с Южной Осетией
В Воронеже после последнего звонка пропала 17-летняя школьница
В Воронеже жесткое задержание бизнесмена за покровительство 50 нелегальным мигрантам попало на видео
В Воронеже территорию недалеко от пляжа «Пески» застроят многоэтажками
В Воронеже изменят маршруты четырех автобусов
На опаснейшем воронежском перекрестке, где сбили 14-летнюю девочку, началась установка светофора
Под Воронежем трое старшеклассников избили ногами 13-летнего мальчика и сломали ему ухо
Главный воронежский полицейский в 2018 году заработал меньше, чем его жена
В Воронеже на два месяца отключили «умные светофоры»
В Воронежской области посещаемость учреждений культуры выросла более чем на 20%
Вышел целый пакет совместных услуг от «БКС Брокер» и «БКС Банк»
Лжебанкиры «развели» воронежца на 250 тысяч рублей