Воронежский «Факел» простился с ФНЛ мощной грозой и нулевой игрой с томской «Томью»

СЕГОДНЯ 17:13 2019-05-25T20:49:22+03:00

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Игру, в которой «Факел» устраивала только победа, обе команды начали вяловато. Но если от сибиряков третье место никуда не могло уйти, то воронежцам кровь из носа нужно было набирать три очка. Впрочем, даже победа не гарантировала сохранение места в ФНЛ.

В первом тайме команды на двоих создали лишь два острых момента, разразившаяся сильная гроза просто заставила бегать порезвее. На 40 минуте удар головой Бирюкова пришелся мимо цели, и тут же гости чудом не открыли счет. Сначала выскочивший к воротам Тлупов бил в дальний угол – выручил голкипер. Лантратов, и тут же Сасин не попал по отскочившему мячу в уже пустые ворота.

Второй тайм вообще ничем особенным не запомнился, кроме удаления игрока «Факела» Бабенкова за вторую желтую карточку. Даже в меньшинстве хозяева поля рвались вперед, но это нужно было делать с самого начала матча. Итог – 0:0.

«Армавир» тем временем дома победил «СКА-Хабаровск» - 2:0. Южане набрали 44 очка и заняли 15 место, оставшись в ФНЛ. Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Тюменью» - 1:1. Самая западная команда России заняла 16 место, набрала 42 очка и составила компанию сегодняшнему сопернику и «Факелу» во второй лиге. Воронежцы с 41 баллов в копилке 17-е. Если не откажутся от повышения в классе сразу два победителя зон второго дивизиона, то именно там стартует «Факел» в следующем сезоне. Закономерный итог. Яркий показатель – посещаемость домашних матчей, которая в одной из игр даже до тысячи не дотянула. Команда в тупике, и выхода из него не видно.

ИСТОЧНИК KP.RU