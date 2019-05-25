В Воронеже преобразится набережная от Чернавского до Вогрэсовского моста и появится «Петровский остров»

СЕГОДНЯ 17:35 2019-05-25T17:35:15+03:00

Проект того, что ждет наш город, частично будет представлено на форуме «Зодчество VRN 2019»

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Идеи как-либо рациональнее использовать территорию Петровской набережной звучали не раз. На общей площади в 80 га, например, планировалось развернуть многофункциональный культурно-спортивный центр с развитой инфраструктурой.

Так, работы по развитию территории Петровской набережной должны пройти в два этапа. И первый практически завершен. Он заключается в проведении комплексного анализа – историко-культурного исследования, социокультурного, пространственного и экономического анализа .

– Нужно говорить о развитии набережной водохранилища от моста до моста, как минимум. А, может быть, и о том, что у нас случится с набережной в сторону Северного моста. Давайте исходить из этого, - отметил 24 мая губернатор Александр Гусев на совещании по вопросу функционального использования намывных территорий Петровской набережной.

Второй этап предполагает организацию и проведение архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепции развития Петровской набережной.

Комплексное градостроительное исследование ведет институт градостроительства и инвестиционного развития ОАО «Гипрогор» (г. Москва). Они опросили более тысячи воронежцев, чтобы узнать мнение горожан о перспективах развития Петровской набережной.

Итоги будут представлены 31 мая на Советской площади в ходе панельной дискуссии «Вода в центре города. Преображение прибрежных территорий для нового качества жизни» в рамках архитектурного форума «Зодчество VRN 2019».

К слову, к350-летия со дня рождения Петра I планируется создать историко-культурный тематический парк «Петровский остров». Причем, это мероприятие включено в федеральный план.

– Я считаю, что включать нужно всю набережную от Чернавского до Вогрэсовского моста. Понятно, что та часть, которая за площадью, подвергнется какой-то легкой реконструкции – плитку заменить, ограждение, может быть, какие-то малые архитектурные формы там должны появиться. Конечно, нужно в комплексе все делать, включая Петровский остров, – еще раз подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU