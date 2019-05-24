2019-05-24T16:18:32+03:00
Общество

Акционеры решили ликвидировать воронежский мясокомбинат через четыре года после того, как он закрылся

Они даже ухитрились получить прибыль за 2018 год
Яков СТРОГОВ
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На собрании акционеров мясокомбината «Воронежский» (улица Ворошилова, 10) было принято решение о его ликвидации. Такое решение можно было принимать еще четыре года назад, когда фактически производство мяса и субпродуктов, в состав которых оно входит, было остановлено.

Однако за это время шла активная торговля всем, что осталось от мясокомбината. Финальным аккордом стала продажа площадки, зданий и других активов одной из строительных компаний за 620 миллионов рублей. Такую приличную сумму отдали за земельный участок участок площадью 53,9 тыс. м2, гараж, построенные в 70-х годах прошлого века аммиако- и мазутохранилище, инженерные сети. Видимо, из нее и сложилась и прибыль по итогам 2018 года – на одну акцию 15 487 рублей.

Мясокомбинат решили ликвидировать практически все акционеры, только четверо воздержались. По всей видимости, больше продавать было уже нечего. Ну а на месте бывшего комбината, по всей видимости, появится новый жилой комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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