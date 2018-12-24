Площадка бывшего мясокомбината «Воронежский» перешла в собственность «дочки» ДСК

СЕГОДНЯ 20:35 2018-12-24T20:37:54+03:00

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Завершилась сделка по приобретению площадки, зданий и других активов давно уже с февраля 2016 года не работающего мясокомбината «Воронежский». Земельный участок участок площадью 53,9 тыс. м2 на улице Ворошилова, 10 ушел за 600,8 миллионов рублей. Оставшуюся сумму отдали за нежилые здания площадью 27,7 тыс. м2, гараж, построенные в 70-х годах прошлого века аммиако- и мазутохранилище, инженерные сети. В общей сложности за все одна из структур ДСК - «ДСК-2» - заплатила 620 миллионов рублей.

После прекращения работы мясокомбината многие ожидали, что на его территории появится либо новый жилой комплекс, либо торговый центр. Но так как напротив уже есть ТЦ «Пять Звезд» Группы компаний Хамина, по-видимому, решили задействовать первый вариант. Землю бывшего мясокомбината из производственной зоны планируют перевести в зону трансформации (а значит, на ней будет разрешено строить жилье). Что ДСК и надо.